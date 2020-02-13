В Москве на станции метро "Марьина Роща" погиб мужчина

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Марьина Роща" Московского метрополитена, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена из-за человека на путях.
"Тело погибшего извлечено из-под поезда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение поездов после инцидента восстановлено. Обстоятельства падения и личность погибшего устанавливаются.