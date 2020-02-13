Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T19:22+0300
https://ria.ru/20200213/1564674814.html
В Москве на станции метро "Марьина Роща" погиб мужчина
https://cdn21.img.ria.ru/images/155637/38/1556373866_944:184:3182:1443_1036x0_80_0_0_3f0b95bf58b24285aa0e45a6077bd01d.jpg
РИА Новости

В Москве на станции метро "Марьина Роща" погиб мужчина

19:22 13.02.2020
9003
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд в Московском метрополитене
Поезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Марьина Роща" Московского метрополитена, сообщил РИА Новости в четверг представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что движение поездов приостановлено на участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена из-за человека на путях.
"Тело погибшего извлечено из-под поезда", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение поездов после инцидента восстановлено. Обстоятельства падения и личность погибшего устанавливаются.
Логотип московского метро
Вчера, 17:29
На станции "Щукинская" московского метро произошло задымление
1432938
Обсудить 0
МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Рекомендуем
Логотип московского метро
Полиция задержала женщину, оставившую младенца у метро в Москве
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Адвокат рассказала о проверке в отношении Водонаевой
Сотрудник полиции
В Волгограде нашли школьниц, пропавших два дня назад
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
Бездомный Николай
РПЦ и Минздрав напомнили медикам о бездомных и клятве Гиппократа
Дежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
"Медузу", Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков
Айсултан Назарбаев
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Автомобиль скорой помощи Тюменской областной клинической больницы №1
Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Солдаты во время церемонии поминовения жертв геноцида армян в Ереване
Сирийский парламент признал геноцид армян в Османской империи
Логотип московского метро
На станции "Щукинская" московского метро произошло задымление
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Уральские пельмени
Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
Водонаева пообещала внимательнее относиться к формулировкам
Водонаева рассказала о допросе в полиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Оставленных отцом в "Шереметьево" детей передали их родной матери
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
Лента новостейМолния