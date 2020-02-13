Число заболевших коронавирусом в США выросло до 15 человек

Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пятнадцатый случай заражения Пятнадцатый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в США среди американских граждан, эвакуированных из Уханя, сообщил в четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Сообщается, что пациент с 7 февраля находился в карантине на военной базе в Техасе после эвакуации из Уханя . Сейчас он изолирован и получает медицинскую помощь в госпитале.

"В результате общее число случаев заболевания COVID-19 в США достигло 15. Вероятно, в ближайшие дни и недели будут зарегистрированы новые случаи, в том числе среди других людей, которые недавно вернулись из Уханя", - говорится в пресс-релизе центра. Отмечается, что в карантине находятся более 600 человек.

Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США. Несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, были помещены в двухнедельный карантин.