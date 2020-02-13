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Число заболевших коронавирусом в США выросло до 15 человек
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РИА Новости

Число заболевших коронавирусом в США выросло до 15 человек

19:20 13.02.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкЖенщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пятнадцатый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в США среди американских граждан, эвакуированных из Уханя, сообщил в четверг Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Сообщается, что пациент с 7 февраля находился в карантине на военной базе в Техасе после эвакуации из Уханя. Сейчас он изолирован и получает медицинскую помощь в госпитале.
"В результате общее число случаев заболевания COVID-19 в США достигло 15. Вероятно, в ближайшие дни и недели будут зарегистрированы новые случаи, в том числе среди других людей, которые недавно вернулись из Уханя", - говорится в пресс-релизе центра. Отмечается, что в карантине находятся более 600 человек.
Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США. Несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, были помещены в двухнедельный карантин.
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Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыВОЗКитайУханьСШАВ мире
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