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Салют в честь 75-летия освобождения Будапешта. Прямая трансляция
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РИА Новости
Салют в честь 75-летия освобождения Будапешта. Прямая трансляция
В Москве проходит торжественный салют в честь 75-летия освобождение Будапешта от фашистской оккупации.
2020-02-13T21:58+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21730413&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564678164_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_05ac8328ff08a2ab66fe3690feb606fc.png
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Салют в честь 75-летия освобождения Будапешта. Прямая трансляция

21:58 13.02.2020
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В Москве проходит торжественный салют в честь 75-летия освобождение Будапешта от фашистской оккупации.
Венгерскую столицу освободили в ходе операции, которая началась 29 октября 1944-го и завершилась 13 февраля 1945 года.
С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Советские войска нанесли серьезный урон немецкой группе армий "Юг" и получили возможность начать готовиться к проведению завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.
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МоскваБудапешт
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