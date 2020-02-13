Салют в честь 75-летия освобождения Будапешта. Прямая трансляция

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В Москве проходит торжественный салют в честь 75-летия освобождение Будапешта от фашистской оккупации.

Венгерскую столицу освободили в ходе операции, которая началась 29 октября 1944-го и завершилась 13 февраля 1945 года.