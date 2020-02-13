2020-02-13T21:58+0300
2020-02-13T21:58+0300
https://ria.ru/20200213/1564674629.html
Салют в честь 75-летия освобождения Будапешта. Прямая трансляция
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564678164_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_8d6ef2d175c433f784c84acfbe58edd3.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Салют в честь 75-летия освобождения Будапешта. Прямая трансляция
В Москве проходит торжественный салют в честь 75-летия освобождение Будапешта от фашистской оккупации.
2020-02-13T21:58+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=21730413&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564678164_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_05ac8328ff08a2ab66fe3690feb606fc.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564678164_0:0:481:360_1200x0_80_0_0_c84506ffe6b6c31007518af13050cb2e.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564678164_12:0:372:360_1200x0_80_0_0_e4fc1ad55ef6fba7ae0cc26a252d7d13.png
PT1S
Салют в честь 75-летия освобождения Будапешта. Прямая трансляция
В Москве проходит торжественный салют в честь 75-летия освобождение Будапешта от фашистской оккупации.
Венгерскую столицу освободили в ходе операции, которая началась 29 октября 1944-го и завершилась 13 февраля 1945 года.
С освобождением Будапешта завершился важный этап военных действий Красной армии в Юго-Восточной Европе. Советские войска нанесли серьезный урон немецкой группе армий "Юг" и получили возможность начать готовиться к проведению завершающих операций на территории Чехословакии, Венгрии и Австрии.