Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

"Состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств РФ и Турции, касающиеся обстановки в САР, в частности в Идлибской зоне деэскалации.