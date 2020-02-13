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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-13T19:17+0300
https://ria.ru/20200213/1564674597.html
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/155237/87/1552378723_0:82:2047:1233_1036x0_80_0_0_2b93926f6e66e17cabe52d36614dddab.jpg
РИА Новости

Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Идлибе

19:17 13.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 4 апреля 2019
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. 4 апреля 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Начальник генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону с турецким коллегой Яшаром Гюлером ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, сообщили в Минобороны РФ.
"Состоялись телефонные переговоры между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств РФ и Турции, касающиеся обстановки в САР, в частности в Идлибской зоне деэскалации.
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Война в СирииЯшар ГюлерВойна в СирииВалерий ГерасимовТурцияРоссияВ мире
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