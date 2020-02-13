Эксперты оценили идею закрепить запрет на отчуждение территории России

Перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предложение прописать в Предложение прописать в Конституции РФ запрет отчуждения территорий страны - абсолютно разумное и важное, не менее актуальна и идея закрепления традиционных ценностей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы изменению конституции поддержал идею худрука Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в конституции запрет на отчуждение территорий России. Глава государства также согласился с идеей зафиксировать в основном законе наделение правительства полномочиями по поддержке семей. Кроме того, Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет родителя номер один и номер два, а будут мама и папа.

"На мой взгляд, Машков озвучил вопрос, который волнует многих людей, особенно на Дальнем Востоке. И, по-моему, это абсолютно разумный и действительно важный вопрос. Тем более он, наверное, естественный и разумный для каждого государства. И конечно важно, чтобы эта норма была закреплена в конституции. И в этом плане позиция президента, который поддержал это предложение, абсолютно адекватна запросам населения", - заявил РИА Новости директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также назвал "очень важной" идею запрета на отчуждение территорий РФ. Он подчеркнул, что это предложение развивает линию президента на закрепление суверенитета РФ в конституции в более жесткой форме.

"А ведь территориальный суверенитет – это очень важная вещь. Это то, что людей беспокоит... Понятно, что сюда бьют и наши оппоненты, часто разжигая практически на ровном месте те или иные общественные тревоги... Мне кажется, это очень важно для того ментального образа государства, который носит в голове каждый гражданин нашей страны, это принципиально важная вещь", - подчеркнул Мартынов.

Не менее серьезной инициативой эксперты назвали закрепление в конституции традиционных ценностей. По мнению Григорьева, этот пункт поддержит абсолютное большинство населения РФ, - те, кто воспринимают традиционные ценности "именно в стандартном понимании этого слова".

"Позиция президента по поводу традиционных ценностей абсолютно разумна и идет в контексте его послания Федеральному собранию. И акцент на поддержке семьи и традиционных ценностей - он в данном случае повторяется", - отметил Григорьев.

Актуальность этого предложения отметил и Мартынов.