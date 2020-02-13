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В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия
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РИА Новости

В Пентагоне не стали опровергать наличие у США гиперзвукового оружия

19:10 13.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Заместитель замглавы Пентагона по закупкам и техобеспечению Алан Шаффер не стал опровергать РИА Новости утверждение президента США Дональда Трампа о наличии у Вашингтона "супербыстрых", то есть гиперзвуковых ракет.
Ранее Трамп заявил, что у США есть большое количество "супербыстрых" ракет, летающих в несколько раз быстрее обычных.
"Мы разрабатываем большое количество гиперзвуковых ракет. Я не буду ни противоречить этому, ни соглашаться с этим (заявлением)", - сказал Шаффер.
Официально США не заявляли о наличии у них гиперзвукового оружия, признавая только ведение разработок на этом направлении. При этом Трамп, как ранее его теперь уже бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон, намекнул, что Россия добыла эти технологии у США по времена администрации Барака Обамы.
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Джон БолтонДональд ТрампМинистерство обороны СШАБарак ОбамаСШАВ мире
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