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Женщина устроила пикет в поддержку Водонаевой на проходной в УВД
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РИА Новости

Женщина устроила пикет в поддержку Водонаевой на проходной в УВД

19:11 13.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАлена Водонаева в отделении полиции
Алена Водонаева в отделении полиции
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сторонница телеведущей Алены Водонаевой устроила одиночный пикет прямо на проходной в здании УВД по ЦАО Москвы, куда ту вызвали на дачу показаний, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своих высказываний в Instagram об увеличении размера маткапитала.
Женщина с плакатом "Водонаева права" рассказывает журналистам, что своих детей вырастила в СССР, жалуется на качество продуктов и подделки.
Полиция запретила съемки в здании, но женщину не прогоняет.
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
Ранее защита заявила, что на Водонаеву написали заявление в полицию, и она намерена дать "необходимые объяснения" и подчеркнуть, что это ее частное мнение, никаких призывов в тексте не было. Если необходимо, защита проведет лингвистическое исследование.
Телеведущая Ольга Скабеева
11 февраля, 21:44
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191410353
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Алена ВодонаеваМоскваВ мире
Популярные комментарии
Молодцом!
13 февраля, 19:13
Ingvar Eisen
11110111
Водонаеву будут мочить, пока не выдавят из страны. Командой фас послужила нервная и довольно-таки резкая реакция гаранта на её высказывания. Фильтровать надо своё мнение, не в Европах поди.
13 февраля, 20:05
vv.brand.v
320005
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