Женщина устроила пикет в поддержку Водонаевой на проходной в УВД

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сторонница телеведущей Сторонница телеведущей Алены Водонаевой устроила одиночный пикет прямо на проходной в здании УВД по ЦАО Москвы , куда ту вызвали на дачу показаний, передает корреспондент РИА Новости.

В четверг Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своих высказываний в Instagram об увеличении размера маткапитала.

Женщина с плакатом "Водонаева права" рассказывает журналистам, что своих детей вырастила в СССР, жалуется на качество продуктов и подделки.

Полиция запретила съемки в здании, но женщину не прогоняет.

Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".