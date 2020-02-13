Женщина устроила пикет в поддержку Водонаевой на проходной в УВД

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Сторонница телеведущей Алены Водонаевой устроила одиночный пикет прямо на проходной в здании УВД по ЦАО Москвы, куда ту вызвали на дачу показаний, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг Водонаева приехала в полицию, чтобы дать объяснения по поводу своих высказываний в Instagram об увеличении размера маткапитала.
Женщина с плакатом "Водонаева права" рассказывает журналистам, что своих детей вырастила в СССР, жалуется на качество продуктов и подделки.
Полиция запретила съемки в здании, но женщину не прогоняет.
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
Ранее защита заявила, что на Водонаеву написали заявление в полицию, и она намерена дать "необходимые объяснения" и подчеркнуть, что это ее частное мнение, никаких призывов в тексте не было. Если необходимо, защита проведет лингвистическое исследование.