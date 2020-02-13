Турция увеличила штрафы за нарушение требований авиабезопасности

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Турецкие власти увеличили размер штрафов за нарушение требований авиационной безопасности как в небе, так и на земле, сообщает Главное управление гражданской авиации.

Увеличенные штрафы ожидают теперь не только буйных пассажиров самолетов, но и не имеющих специального разрешения владельцев дронов , запускающих летательные аппараты в неположенных местах, сообщается на сайте управления.

Согласно новым правилам, агрессивно ведущие себя пассажиры самолетов будут оштрафованы на 2603 турецких лиры (около 430 долларов США).

Владельцы дронов, не зарегистрировавшие их должным образом, получат штраф в размере 9013 турецких лир (около 1490 долларов США), а те, кто неправильно укажет характеристики дрона, или запустит его в неположенных местах, будут оштрафованы на сумму до 18025 турецких лир (примерно 2980 долларов США).

Дроны массой более 500 граммов должны быть зарегистрированы в Главном управлении гражданской авиации, управлять ими имеют право только получившие соответствующую лицензию выпускники летных курсов, авторизованных управлением.