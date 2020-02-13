Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T20:56+0300
https://ria.ru/20200213/1564674177.html
Путин принял отставку главы Калужской области
https://cdn23.img.ria.ru/images/153240/62/1532406207_0:154:2965:1822_1036x0_80_0_0_4e4e409ac325865da3d0155a2d3c9f23.jpg
РИА Новости

Путин принял отставку главы Калужской области

19:05 13.02.2020 (обновлено: 20:56 13.02.2020)
47853
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Калужской области Анатолий Артамонов на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов на фестивале творчества, посвященном Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию, президент принял ее, сообщили в пресс-службе Кремля.
Артамонов возглавлял регион с 2000 года.
Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Владислав Шапша, с ним уже встретился Владимир Путин.
Шапша проходит обучение на третьем потоке Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.
Эту программу, которую в народе называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ.
Президент России Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин во время встречи
6 февраля, 18:54
Дмитрий Махонин стал врио губернатора Пермского края
2534646261152
Обсудить 32
Владимир ПутинАнатолий АртамоновКалужская областьПолитика
Популярные комментарии
"Новость" с пометкой молния. Скажу честно, мне глубоко по барабану.
13 февраля, 19:25
Никита Ермаков
48900117
Продолжаю расстраиваться и худеть :(
13 февраля, 19:09
Константин Деткин
93200111
Рекомендуем
Телеведущий Павел Воля и заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева назвала главный недостаток жизни в США
Ученик во время обеда в столовой
Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах
Цех КБП
США ввели санкции против трех российских организаций
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Герой России, разведчик, прототип майора Вихря из одноименного романа Юлиана Семенова, ветеран Великой Отечественной войны Алексей Ботян
Умер разведчик Алексей Ботян
Кресла для судей в зале заседаний
Бывший начальник управления ФСИН покончил с собой в зале суда в Москве
Посол России в Турции Алексей Ерхов
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
В Аргентине проходят массовые акции протеста против выделения кредита МВФ
Первый пошел: Аргентина отказалась платить по кредитам МВФ
Айсултан Назарбаев
В Казахстане прокомментировали резонансные посты внука Назарбаева
Обломки военного вертолета примерно в 6 километрах к юго-востоку от города Идлиб. 11 февраля 2020
Источник сообщил о гибели пилотов сбитого сирийского вертолета
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
В Крыму ответили на обвинения в "колонизации" полуострова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"
Акция протеста в Киеве
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Уральские пельмени
Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
Дежурная часть Главного управления МВД РФ по Москве
"Медузу", Радио Свобода и BBC проверяют на пропаганду наркотиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
Лента новостейМолния