Путин принял отставку главы Калужской области

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию, президент принял ее, сообщили в пресс-службе Кремля.
Артамонов возглавлял регион с 2000 года.
Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Владислав Шапша, с ним уже встретился Владимир Путин.
Шапша проходит обучение на третьем потоке Программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.
Эту программу, которую в народе называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ.
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