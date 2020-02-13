Путин принял отставку главы Калужской области

Временно исполняющим обязанности главы области до вступления в должность избранного губернатора будет Владислав Шапша, с ним уже встретился Владимир Путин.

Эту программу, которую в народе называют "школой губернаторов", запустили в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Она подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и ВШЭ.