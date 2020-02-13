Вершинин обсудил с послом Франции взаимодействие в Совбезе ООН

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял нового посла Франции в России Пьера Леви по его просьбе, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе беседы обсуждались вопросы российско-французского взаимодействия в Совете Безопасности ООН и других международных организациях. Состоялся также подробный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии", - отмечается в сообщении.
Леви прибыл в Россию 16 января. Предшественница Леви Сильви Берманн завершила свою дипломатическую миссию в Москве в декабре 2019 года.