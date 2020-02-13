Главы МИД стран Евросоюза обсудят "сделку века" по Израилю и Палестине

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости, Надим Зуауи. Главы МИД стран Главы МИД стран Европейского союза обсудят на совещании 17 февраля вызвавший много споров план ближневосточного урегулирования президента США Дональда Трампа, получивший название "сделка века" , следует из документов ЕС.

"Министры обсудят ближневосточный процесс, в том числе недавнее предложение США, роль Евросоюза, а также действия в соответствии с развитием ситуации", - говорится в документе.

Ближневосточная "сделка века", объявленная президентом США Дональдом Трампом две недели назад, не нашла должной поддержки в Брюсселе, где не верят в ее жизнеспособность. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель , выступая перед депутатами Европарламента, выразил сомнение, что "сделка века" может стать основой для ближневосточного урегулирования. По его словам, это предложение ставит под вопрос те параметры, по которым раньше было достигнуто согласие на международном уровне.

Речь идет о границах будущего палестинского государства, которые, согласно принятым ранее резолюциям ООН, должны быть восстановлены на момент начала арабо-израильской войны 1967 года. В американском плане палестинскому государству отводятся гораздо меньшие территории. Кроме того, "сделка века" предлагает палестинцам сделать свою столицу не в Восточном Иерусалиме, а в его пригороде.

Как рассказал в интервью РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, Брюссель "привержен решению, базирующемуся на принципе двух государств в границах 1967 года с эквивалентным обменом территориями". При этом такие вопросы, как границы будущего палестинского государства, статус Иерусалима, безопасность и судьба беженцев, должны решаться в ходе прямых переговоров двух заинтересованных сторон. "Чтобы построить справедливый и устойчивый мир, не урегулированные вопросы, связанные с окончательным статусом, должны быть решены на прямых переговорах двух сторон", - сказал представитель ЕС. "Европейский союз призывает обе стороны возобновить диалог, воздержаться от любых односторонних действий, противоречащих международному праву и способных создать дополнительную напряженность", - добавил он.

По словам Стано, Европейский союз намерен поддерживать диалог с обеими сторонами конфликта, региональными и всеми международными силами. "Европейский союз продолжит поддерживать все усилия, направленные на запуск политического процесса в соответствии с международным законодательством, который гарантирует равенство в правах и будет приемлемым для обеих сторон", - добавил представитель Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.