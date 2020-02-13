В МВД создали подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в Сети

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете созданы во всех территориальных органах ведомства, сказал журналистам на начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.
"В каждом регионе... подразделения созданы и укомплектованы", - сказал Храпов.
Ранее сообщалось, что подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете должны были появится в МВД к 10 января 2020 года.
Соответствующую задачу ведомству поставил президент России Владимир Путин в 2019 году.