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В МВД создали подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в Сети
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РИА Новости

В МВД создали подразделения по борьбе с пропагандой наркотиков в Сети

19:01 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете созданы во всех территориальных органах ведомства, сказал журналистам на начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.
"В каждом регионе... подразделения созданы и укомплектованы", - сказал Храпов.
Ранее сообщалось, что подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете должны были появится в МВД к 10 января 2020 года.
Соответствующую задачу ведомству поставил президент России Владимир Путин в 2019 году.
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Андрей ХраповМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Владимир ПутинРоссияОбщество
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