В МВФ оценили переговоры с Аргентиной по долгу

"Продолжаются активные переговоры, активные обсуждения, которые выглядят конструктивно", - сказал он.

По его словам, МВФ не видит каких-либо нарушений властей Аргентины в части правил МВФ.

Ранее сообщалось, что министерство экономики Аргентины создало специальную группу для переговоров с МВФ по долгу.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах - платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.