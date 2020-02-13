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В МВФ оценили переговоры с Аргентиной по долгу
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РИА Новости

В МВФ оценили переговоры с Аргентиной по долгу

18:54 13.02.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает переговоры с Аргентиной по долгу как конструктивные, заявил в рамках регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.
"Продолжаются активные переговоры, активные обсуждения, которые выглядят конструктивно", - сказал он.
По его словам, МВФ не видит каких-либо нарушений властей Аргентины в части правил МВФ.
Ранее сообщалось, что министерство экономики Аргентины создало специальную группу для переговоров с МВФ по долгу.
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Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что стране будет тяжело справиться с выплатой долгов, хотя она и не отказывается от обязательств. Подтверждением этого стал дефолт, который Аргентина допустила по казначейским векселям в долларах - платежи по ним отложены до 31 августа 2020 года.
В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.
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Альберто ФернандесДжерри РайсАргентинаМВФЭкономика
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