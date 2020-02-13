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Депутат обвинил ряд СМИ в формировании идеи легализации наркотиков
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РИА Новости

Депутат обвинил ряд СМИ в формировании идеи легализации наркотиков

18:53 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Медуза", Радио Свобода и ВВС помогают формировать в России идею легализации наркотиков, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Он сообщил, что около 10 зарубежных НКО, признанных в РФ нежелательными, пропагандируют употребление наркотиков среди российской молодежи. Среди организаций он назвал Национальный фонд в поддержку демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонды "Открытое общество" и "Открытая Россия", и "Человек в беде".
"И три крупнейших медиахолдинга "Медуза" (Латвия), ВВС (Англия), Радио Свобода (Америка). Эти НКО - нежелательные в России - при поддержке иностранных СМИ-иноагентов они формируют у нас здесь, пытаются формировать, среди молодёжи позицию о необходимости легализации наркотиков. Это недопустимо", - сказал Пискарев по итогам заседания комиссии в четверг.
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Василий ПискаревГосдума РФОбщество
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