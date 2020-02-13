Депутат обвинил ряд СМИ в формировании идеи легализации наркотиков

Он сообщил, что около 10 зарубежных НКО, признанных в РФ нежелательными, пропагандируют употребление наркотиков среди российской молодежи. Среди организаций он назвал Национальный фонд в поддержку демократии, Международный республиканский институт, Национальный демократический институт, Атлантический совет, фонды "Открытое общество" и "Открытая Россия", и "Человек в беде".

"И три крупнейших медиахолдинга "Медуза" (Латвия), ВВС (Англия), Радио Свобода (Америка). Эти НКО - нежелательные в России - при поддержке иностранных СМИ-иноагентов они формируют у нас здесь, пытаются формировать, среди молодёжи позицию о необходимости легализации наркотиков. Это недопустимо", - сказал Пискарев по итогам заседания комиссии в четверг.