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Полиция назвала причину смертельного ДТП в Псковской области
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РИА Новости

Полиция назвала причину смертельного ДТП в Псковской области

18:52 13.02.2020
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Причиной ДТП в Псковской области, в результате которого погибли восемь граждан Украины, стало превышение скорости водителем микроавтобуса, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.
"По версии следствия, водитель автомашины Mercedes на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом", - сказано в сообщении.
Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии.
ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р-23 у деревни Рудо Пустошкинского района.
Кадры с места ДТП в Псковской области
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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Псковской области
Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Еще двое - украинец и белорус - госпитализированы в состоянии средней тяжести.
Возбуждено уголовное дело.
Пострадавших первоначально доставили в больницу в Невеле, откуда одного из них транспортировали в медучреждение в Великих Луках. У обоих черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей.
По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", в аварии выжил водитель большегрузного автомобиля, а также один из пассажиров микроавтобуса.
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
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