Полиция назвала причину смертельного ДТП в Псковской области

На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области

© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Причиной ДТП в Причиной ДТП в Псковской области , в результате которого погибли восемь граждан Украины, стало превышение скорости водителем микроавтобуса, сообщили в пресс-службе ГУМВД по региону.

"По версии следствия, водитель автомашины Mercedes на закругленном участке автодороги не выбрал безопасную скорость движения с учетом дорожной обстановки, в результате чего совершил выезд на встречную полосу, наезд на ограждение с последующим столкновением с большегрузом", - сказано в сообщении.

Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе автотехническая, которые позволят восстановить картину аварии.

ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошло в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р-23 у деревни Рудо Пустошкинского района.

Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Еще двое - украинец и белорус - госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело.

Пострадавших первоначально доставили в больницу в Невеле, откуда одного из них транспортировали в медучреждение в Великих Луках. У обоих черепно-мозговые травмы, а также переломы конечностей.