Ветеран спецназа: безопасность России строится на таких, как Ботян

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Безопасность государства должна строиться на опыте работы и личных качествах таких выдающихся специалистов, как легендарный разведчик, Герой России Безопасность государства должна строиться на опыте работы и личных качествах таких выдающихся специалистов, как легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян , считает президент ассоциации ветеранов группы специального назначения "Вымпел" Валерий Попов.

Ботян скончался в четверг на 104-м году жизни.

"О таком удивительном человеке, каким был Алексей Николаевич, можно и нужно рассказывать много. У Ботяна был настоящий дух солдата Отечества. Этот дух, этот заряд он пронес через всю свою великую жизнь", - сказал Попов РИА Новости.

Причем Ботян не подчеркивал своих личных заслуг в реализации тех или иных операций, отметил Попов. "У российской внешней разведки есть девиз - "Без права на славу, во славу державы". Именно так и служил Алексей Николаевич. Он не говорил - "я", он всегда говорил - "мы". Как солдат, он никогда не ставил себя отдельно и выше других", - добавил ветеран "Вымпела".

По словам Попова, Ботян привнес в создание подразделения "Вымпел" "огромную интеллектуальную составляющую". "Его способность общения с нужными людьми, способность получить информацию и в нужный момент ее реализовать - все это оказалось очень востребованным", - сказал Попов. "Даже спасение Кракова в 1945 году - это ведь была не просто боевая операция. Нет, это была оперативно-боевая операция, причем прежде всего - оперативная, а боевой она была на завершающем этапе", - добавил собеседник агентства.

"Даже когда Алексей Николаевич вышел в отставку, все равно его присутствие на любом мероприятии создавало у присутствующих духовный, патриотический подъем. Он всегда умел точно пошутить, у него была замечательная речь, блестящая память", - вспоминает ветеран "Вымпела".

"Мы общались с ним последний раз в понедельник, когда Алексею Николаевичу исполнилось 103 года. И речь зашла о предстоящем 75-летии нашей великой Победы. И он сказал: "Я буду на параде на Красной площади". Но он ушел. Ушел победителем", - сказал Попов. "И все же Алексей Николаевич незримо будет с нами, и 9 мая на Красной площади, и в наших делах, в нашей памяти. Именно на таких людях стоит государство, именно на них мы должны строить безопасность нашего Отечества", - заключил Попов.

Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.

Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.