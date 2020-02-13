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Ветеран спецназа: безопасность России строится на таких, как Ботян
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РИА Новости

Ветеран спецназа: безопасность России строится на таких, как Ботян

18:53 13.02.2020
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CC BY 4.0 / Mihenator / Герой Российской Федерации Алексей Николаевич Ботян
Герой Российской Федерации Алексей Николаевич Ботян
CC BY 4.0 / Mihenator /
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Безопасность государства должна строиться на опыте работы и личных качествах таких выдающихся специалистов, как легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, считает президент ассоциации ветеранов группы специального назначения "Вымпел" Валерий Попов.
Ботян скончался в четверг на 104-м году жизни.
"О таком удивительном человеке, каким был Алексей Николаевич, можно и нужно рассказывать много. У Ботяна был настоящий дух солдата Отечества. Этот дух, этот заряд он пронес через всю свою великую жизнь", - сказал Попов РИА Новости.
Причем Ботян не подчеркивал своих личных заслуг в реализации тех или иных операций, отметил Попов. "У российской внешней разведки есть девиз - "Без права на славу, во славу державы". Именно так и служил Алексей Николаевич. Он не говорил - "я", он всегда говорил - "мы". Как солдат, он никогда не ставил себя отдельно и выше других", - добавил ветеран "Вымпела".
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По словам Попова, Ботян привнес в создание подразделения "Вымпел" "огромную интеллектуальную составляющую". "Его способность общения с нужными людьми, способность получить информацию и в нужный момент ее реализовать - все это оказалось очень востребованным", - сказал Попов. "Даже спасение Кракова в 1945 году - это ведь была не просто боевая операция. Нет, это была оперативно-боевая операция, причем прежде всего - оперативная, а боевой она была на завершающем этапе", - добавил собеседник агентства.
"Даже когда Алексей Николаевич вышел в отставку, все равно его присутствие на любом мероприятии создавало у присутствующих духовный, патриотический подъем. Он всегда умел точно пошутить, у него была замечательная речь, блестящая память", - вспоминает ветеран "Вымпела".
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"Майор Вихрь": ушел из жизни легендарный разведчик Алексей БотянВ Москве на 104-м году жизни умер советский разведчик, Герой Российской Федерации Алексей Ботян. В конце 1944 года его диверсионной группе, работавший в Кракове, удалось помешать планам Адольфа Гитлера уничтожить город.
"Мы общались с ним последний раз в понедельник, когда Алексею Николаевичу исполнилось 103 года. И речь зашла о предстоящем 75-летии нашей великой Победы. И он сказал: "Я буду на параде на Красной площади". Но он ушел. Ушел победителем", - сказал Попов. "И все же Алексей Николаевич незримо будет с нами, и 9 мая на Красной площади, и в наших делах, в нашей памяти. Именно на таких людях стоит государство, именно на них мы должны строить безопасность нашего Отечества", - заключил Попов.
Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.
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Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки Комитета государственной безопасности СССР "Вымпел". Подразделение специального назначения "Вымпел" входило в состав Управления "С" Первого главного управления КГБ (нелегальная разведка). "Вымпел" предназначался для проведения спецопераций за рубежом в "особый период".
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