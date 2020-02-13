ЦБ призвал бороться с "рабством данных" в финансовой сфере

"Нам совершенно точно нужно решать вопрос так называемого "рабства данных", когда только крупные игроки владеют этими данными, малые и средние банки не могут получить доступ к клиенту, не могут получить доступ к данным по многим причинам, без Open API (открытых программных интерфейсов - ред.) этот вопрос не решить", - сказала она.