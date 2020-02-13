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ЦБ призвал бороться с "рабством данных" в финансовой сфере
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РИА Новости

ЦБ призвал бороться с "рабством данных" в финансовой сфере

18:52 13.02.2020 (обновлено: 18:53 13.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев - РИА Новости. Банк России призвал бороться с "рабством данных" в финансовой сфере, когда доступ к информации имеют только крупнейшие игроки, эту проблему подняла первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
"Нам совершенно точно нужно решать вопрос так называемого "рабства данных", когда только крупные игроки владеют этими данными, малые и средние банки не могут получить доступ к клиенту, не могут получить доступ к данным по многим причинам, без Open API (открытых программных интерфейсов - ред.) этот вопрос не решить", - сказала она.
"Будет очень много сопротивления, всегда крупные игроки категорически отказываются делиться тем, что они исторически или административно приобрели", - вместе с тем отметила Скоробогатова.
Один из участников форума обратил внимание регулятора на то, что крупнейшие игроки, такие как Сбербанк, обладая большим набором данных, имеют возможность построить и наилучшую поведенческую модель клиентов - соответственно, кредитный риск, который принимают небольшие банки, не такой, как у крупных кредитных организаций.
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"Есть мысли на рынке... создавать скоринговые компании, которые могут на аутсорсинге предоставлять некие скоринговые результаты. Но это вопрос в проработке", - назвала Скоробогатова один из способов решения такого вопроса.
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Ольга СкоробогатоваЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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