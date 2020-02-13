Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-13T18:47+0300
https://ria.ru/20200213/1564673324.html
Венесуэла усилит контроль в аэропортах из-за коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/142336/70/1423367095_0:672:1561:1550_1036x0_80_0_0_6ec23877af4b586807557f4fd70c496c.jpg
РИА Новости

Венесуэла усилит контроль в аэропортах из-за коронавируса

18:46 13.02.2020 (обновлено: 18:47 13.02.2020)
140
© РИА Новости / Олег Иванов / Перейти в фотобанкВид на Каракас
Вид на Каракас
© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в фотобанк
УШУАЙЯ (Аргентина), 13 фев - РИА Новости. Министерство здравоохранения Венесуэлы усилит меры эпидемиологического контроля в международных аэропортах из-за коронавируса, сообщает МИД страны.
"Минздрав расширяет меры эпидемиологического контроля в международных аэропортах на фоне вспышки заболеваемости новым коронавирусом", - отмечается в сообщении ведомства.
Меры начнут действовать со следующей недели.
При этом отмечается, что случаев заболевания коронавирусом в Венесуэле нет.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
010000
Обсудить 0
ТуризмНовости - ТуризмРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыМИД ВенесуэлыВОЗКитайВенесуэлаУханьВ мире
Рекомендуем
Женщины в защитных масках на одной из улиц в Гонконге
Число заболевших коронавирусом в США выросло до 15 человек
Международный валютный фонд
МВФ надеется, что эффект от коронавируса будет кратковременным
Бухта Халонг во Вьетнаме
Вьетнам запретил вход в порт итальянскому круизному судну
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
В городе Хуанган провинции Хубэй вводят ограничения на передвижение
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Венесуэла пожалуется в Гаагский трибунал на санкции США
Люди в защитных медицинских масках
В Сингапуре число заразившихся коронавирусом достигло 58 человек
Медицинский работник в защитном костюме везет пациента с коронавирусом в больнице в городе Ухань, провинция Хубэй
Эвакуированных из Уханя испанцев выпустили из-под карантина
Медики в защитных костюмах на железнодорожной станции Шанхая
В Китай приедут все эксперты международной группы ВОЗ
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Главы МИД стран Евросоюза обсудят ситуацию в Сирии, сообщил источник
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Гражданин Румынии заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
Кадр из фильма Аладдин
СМИ узнали, что у фильма Гая Ричи "Аладдин" будет сиквел
Йемен
СМИ: хуситы задержали ректора одного из крупнейших вузов в Сане
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме считают необходимой поправку о территориальной целостности
Кареты скорой помощи в Индии
СМИ: индиец покончил с собой, посчитав, что заразился коронавирусом
Автомобиль скорой помощи Тюменской областной клинической больницы №1
Из центра для эвакуированных под Тюменью госпитализировали человека
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:00Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1380 человек
05:51Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии
05:45Отражение сирийской ПВО удара по Дамаску сняли на видео
05:36Консул рассказал о движении грузов через российско-китайскую границу
04:50Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
04:38Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже
04:28В Госдуме оценили идею Зеленского создать "город-сад" для крымчан
04:25Число зараженных новым коронавирусом вне Китая превысило 500 человек
04:13В Хабаровском крае две машины провалились под лед
04:02Участники "Уральских пельменей" рассказали о драках в коллективе
03:59Дженнифер Лопес раскритиковали в сети за использование фотошопа
03:55Трамп не уволит генпрокурора, которому мешают работать его твиты
03:51В Крыму оценили идею Зеленского построить город-сад на границе
03:39Крымские татары оценили идею наказывать на Украине за переезд в Крым
03:33Метрополитен в Центральной Америке пройдет под Панамским каналом
03:29Минпросвещения держит на контроле ситуацию с коронавирусом
03:26Алкоголь не спасет от заболевания коронавирусом, заявили в ВОЗ
03:23Врач рассказал об опасности ранней весны
03:20В аргентинской Патагонии обнаружили новый вид плотоядного динозавра
03:16Российский проект по исследованию Солнца подорожал
Лента новостейМолния