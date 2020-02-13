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Прав на песни "Ласкового мая" у Шатунова никогда не было, заявил Разин
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РИА Новости

Прав на песни "Ласкового мая" у Шатунова никогда не было, заявил Разин

18:46 13.02.2020
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© Фото : с официального сайта исполнителяЮрий Шатунов
Юрий Шатунов
© Фото : с официального сайта исполнителя
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов никогда не обладал правами на песни группы, для того, чтобы исполнять их сейчас на гастролях, ему нужно заключить договор с правообладателем – компанией "Честная музыка", сказал РИА Новости продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин, комментируя иск певца.
Ранее Арбитражный суд Москвы привлек продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина к спору ее бывшего солиста Юрия Шатунова с компанией "Честная музыка", которой принадлежат права на песни этой группы. Судья Ольга Козленкова удовлетворила соответствующее ходатайство представителя Шатунова, попросившего привлечь Разина к делу в качестве третьего лица без самостоятельных требований.
Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что Шатунов не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. В претензии "Честная музыка" ссылалась на договор, по которому она получила эти права от индивидуального предпринимателя Руслана Филатова.
По словам представителя истца, на фонограмме зафиксирован голос Шатунова, а он никогда прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм не подписывал. В иске Шатунов требует признать договор между Филатовым и "Честной музыкой" недействительным.
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"У Шатунова никаких прав на песни никогда не было и быть не может, потому что все права принадлежали мне. Я передал их Руслану Филатову, а Филатов – компании "Честная музыка". Все права, которые были в РАО, отозваны, поэтому Шатунов не имеет права петь эти песни без заключения договора с "Честной музыкой", это будут огромные штрафы. Ему просто надо заключить договор и дальше гастролировать", - рассказал Разин.
Суд обязал ответчиков к следующему заседанию представить договоры и судебные акты, на которые они ссылаются в своих отзывах. Основные слушания по делу символично назначены на май.
Разин в августе сообщил РИА Новости, что Шатунов принял решение исключить из своего репертуара песни группы и исполнять на концертах только свои произведения. По словам Разина, представители правообладателя ООО "Честная музыка" обратились к Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение песен группы "Ласковый май", на что певец заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он их "уже перерос".
В свою очередь, представитель певца Аркадий Кудряшов сказал тогда, что Разин сам запретил Шатунову исполнять песни "Ласкового мая" по "неизвестным причинам". В отзыве "Честной музыке" на иск Шатунова, представленном в суд в четверг, говорится о правах ответчика на 26 музыкальных произведений.
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