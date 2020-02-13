МВФ надеется, что эффект от коронавируса будет кратковременным

ВАШИНГТОН, 13 фев - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) надеется, что ситуация с коронавирусом будет иметь кратковременный эффект для экономики, но есть и негативные сценарии, реализация которых будет зависеть от скорости распространения вируса, заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.
"Очевидно, что неопределенность – основная тема здесь. Слишком рано делать прогнозы, но можно говорить о сценариях. Один из возможных сценариев, что мы увидим кратковременный эффект и быстрое восстановление. Это сценарий, на который мы надеемся. Но есть и другие более пессимистические сценарии, которые будут зависеть от скорости распространения", - сказал Райс на регулярном брифинге для журналистов.
Он добавил, что фонд верит в устойчивость китайской экономики. "Мы по-прежнему уверены, что китайская экономика устойчива", - сказал Райс.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV