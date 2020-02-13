МВФ надеется, что эффект от коронавируса будет кратковременным

"Очевидно, что неопределенность – основная тема здесь. Слишком рано делать прогнозы, но можно говорить о сценариях. Один из возможных сценариев, что мы увидим кратковременный эффект и быстрое восстановление. Это сценарий, на который мы надеемся. Но есть и другие более пессимистические сценарии, которые будут зависеть от скорости распространения", - сказал Райс на регулярном брифинге для журналистов.