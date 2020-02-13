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В Уфе взломали сайт мэрии
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РИА Новости

В Уфе взломали сайт мэрии

18:39 13.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкВид на набережную реки Белой в Уфе
Вид на набережную реки Белой в Уфе
© РИА Новости / Геннадий Карпов
Перейти в фотобанк
УФА, 13 фев - РИА Новости. Злоумышленники взломали сайт администрации города Уфы и вставляют в новостную ленту прошлого года посторонние ссылки, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
"С 12 февраля зафиксированы случаи внешнего вмешательства в работу официального сайта администрации Уфы. Злоумышленники вставляют посторонние ссылки в новости, размещенные на сайте в 2019 году.
В данный момент специалисты по информационной безопасности разбираются в ситуации. Система защиты сайта будет усилена", - говорится в сообщении.
Пресс-служба мэрии призывает с пониманием отнестись к возникшей нештатной ситуации. "Уфимцы могут присылать ссылки на некорректные новости в сообщения официальных групп муниципалитета в "ВКонтакте" или в Facebook", - добавляют в пресс-службе.
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