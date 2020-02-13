В Уфе взломали сайт мэрии

УФА, 13 фев - РИА Новости. Злоумышленники взломали сайт администрации города Злоумышленники взломали сайт администрации города Уфы и вставляют в новостную ленту прошлого года посторонние ссылки, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

"С 12 февраля зафиксированы случаи внешнего вмешательства в работу официального сайта администрации Уфы. Злоумышленники вставляют посторонние ссылки в новости, размещенные на сайте в 2019 году.

В данный момент специалисты по информационной безопасности разбираются в ситуации. Система защиты сайта будет усилена", - говорится в сообщении.