В Уфе взломали сайт мэрии

УФА, 13 фев - РИА Новости. Злоумышленники взломали сайт администрации города Уфы и вставляют в новостную ленту прошлого года посторонние ссылки, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.
"С 12 февраля зафиксированы случаи внешнего вмешательства в работу официального сайта администрации Уфы. Злоумышленники вставляют посторонние ссылки в новости, размещенные на сайте в 2019 году.
В данный момент специалисты по информационной безопасности разбираются в ситуации. Система защиты сайта будет усилена", - говорится в сообщении.
Пресс-служба мэрии призывает с пониманием отнестись к возникшей нештатной ситуации. "Уфимцы могут присылать ссылки на некорректные новости в сообщения официальных групп муниципалитета в "ВКонтакте" или в Facebook", - добавляют в пресс-службе.
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