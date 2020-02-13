К Единой биометрической системе подключились 233 российских банка

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 13 фев - РИА Новости. Биометрию клиентов сегодня принимают 233 российских банка, в Единую биометрическую систему (ЕБС) сдано порядка 120 тысяч образцов, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства Биометрию клиентов сегодня принимают 233 российских банка, в Единую биометрическую систему (ЕБС) сдано порядка 120 тысяч образцов, заявила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России

Банки начали централизованный сбор биометрических данных клиентов в июле 2018 года. Согласно информационному письму, опубликованному на сайте регулятора, до конца 2019 года такой сервис должен был начать предоставляться во всех структурных подразделениях банка в каждом регионе присутствия, однако затем ЦБ пошел на ряд уступок, в частности, для кредитных организаций с базовой лицензией.

"Караван идет, 233 банка структурно технически подключились к системе, 13 тысяч отделений, порядка 120 тысяч образцов... Мы подробно и много разбирали все за и против тех новшеств, которые законопроектом о биометрии мы хотели внести, на мой взгляд, на сегодня мы почти достигли консенсуса, и на следующей неделе отправим законопроект в Думу, чтобы уже готовилось, проходило второе чтение", - сказала Скоробогатова.

В рамках этого законопроекта ЦБ также хочет распространить возможность использования ЕБС для юридических лиц, это сделает возможным открытие счета дистанционно, в основном, для малого и среднего бизнеса, вместе с тем отметила она.

"Также там расширен перечень операций, который можно осуществлять в ЕБС, в основном, это операции нефинансовые, чтобы было сквозное обслуживание. Также мы там предполагаем записать полномочия по установлению требований к безопасности систем, которые будут работать на рынке", - добавила первый зампред ЦБ.