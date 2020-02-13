МИД призвал не делать провокационных заявлений по ситуации в Сирии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва призывает воздерживаться от провокационных комментариев по сирийскому урегулированию и находится в плотном контакте с Анкарой в рамках астанинского формата, говорится в Москва призывает воздерживаться от провокационных комментариев по сирийскому урегулированию и находится в плотном контакте с Анкарой в рамках астанинского формата, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ в связи с заявлениями председателя Партии националистического движения Турции Девлета Бахчели.

"С недоумением восприняли высказывания лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели 11 февраля с.г. на заседании Великого национального собрания Турции. Бахчели пытался возложить на Россию и сирийское правительство ответственность за гибель турецких военнослужащих в САР, призывал руководство своей страны к радикальному пересмотру российско-турецких отношений", - отметили в МИД РФ.

"Полагаем, что в условиях напряженной ситуации на северо-западе САР следует проявлять выдержку и тем более – воздерживаться от провокационных комментариев, которые отнюдь не способствуют конструктивному диалогу наших стран по проблематике сирийского урегулирования. Считаем недопустимым использование трагических событий в попытке "набрать очки" во внутриполитической полемике", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД РФ сообщили, что находятся "в плотном контакте с официальной Анкарой в рамках астанинского формата", выступают за "исчерпывающее выполнение Сочинского меморандума от 17 сентября 2018 года в целях стабилизации ситуации в Идлибе ".

В понедельник Минобороны Турции сообщило, что пятеро турецких военных погибли и пятеро получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе со стороны сирийской армии. В ответ, как сообщило турецкое военное ведомство, ВС Турции обстреляли 115 целей армии CАР, нейтрализовали 101 сирийского военного.

Итоги дня Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе

Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.