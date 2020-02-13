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В Крыму ответили на обвинения в "колонизации" полуострова
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РИА Новости

В Крыму ответили на обвинения в "колонизации" полуострова

18:30 13.02.2020 (обновлено: 20:25 13.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму. Архивное фото
ЯЛТА, 13 фев — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте Георгий Мурадов с иронией воспринял заявления бывшего украинского депутата, главы "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова о "колонизации" полуострова.
Ранее Чубаров предложил внести в Уголовный кодекс Украины поправки, позволяющие наказывать за незаконное переселение в Крым. Так, он считает, что переезд на полуостров жителей других российских регионов — не просто "нарушение границы Украины", а "колонизация нашей территории".
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"Могу по этому поводу только троллить господина Чубарова. <...> Уголовное дело надо завести против Чубарова как представителя экстремистcкой организации, которая совершила ряд экстремистских действий в отношении подрыва линий электропередачи и перекрытия воды в Крым", — сказал Мурадов журналистам в кулуарах международной научной конференции "Ялта-1945: уроки истории".
По его мнению, взгляды и предложения Чубарова в отношении Крыма по-прежнему носят экстремистский характер, поэтому им должна быть дана соответствующая правовая оценка.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Рефат ЧубаровГеоргий МурадовКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А деньги где на это взять? Если бы не войнушки в Сирии и лндр, не поддержка ПМР и Абхазии, не гонка вооружений - то денег бы конечно на такие заводы бы хватило, а так...
13 февраля, 20:57
АНАнна Никанорова
1100115
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