В Крыму ответили на обвинения в "колонизации" полуострова

"Могу по этому поводу только троллить господина Чубарова. <...> Уголовное дело надо завести против Чубарова как представителя экстремистcкой организации, которая совершила ряд экстремистских действий в отношении подрыва линий электропередачи и перекрытия воды в Крым", — сказал Мурадов журналистам в кулуарах международной научной конференции "Ялта-1945: уроки истории".