Водонаева приехала в полицию из-за поста о "быдле" и маткапитале

Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".