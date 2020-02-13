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Водонаева приехала в полицию из-за поста о "быдле" и маткапитале
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РИА Новости

Водонаева приехала в полицию из-за поста о "быдле" и маткапитале

18:20 13.02.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМодель, блогер Алена Водонаева в отделении полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Модель, блогер Алена Водонаева в отделении полиции, где она должна дать пояснения по поводу своего поста о получателях материнского капитала
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телеведущая Алена Водонаева дает объяснения в полиции из-за своего поста в Instagram о целесообразности материнского капитала.
Она приехала в отделение полиции со своими адвокатами Екатериной Гордон и Андреем Князевым. От комментариев прессе Водонаева отказалась, пообещав, что пообщается после дачи показаний.
Бывшая участница "Дома-2", а ныне блогер и ведущая ранее выразила мнение, что "отчаявшиеся от нищеты россияне" и "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", станут рожать по несколько детей только ради социальных выплат. Проблема, по ее мнению, "не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян".
Ранее защита заявила, что на Водонаеву написали заявление в полицию, и она намерена дать "необходимые объяснения" и подчеркнуть, что это ее частное мнение, никаких призывов в тексте не было. Если необходимо, защита проведет лингвистическое исследование.
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