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https://ria.ru/20200213/1564671876.html
Российский посол рассказал о первой аудиенции у Елизаветы Второй
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РИА Новости

Российский посол рассказал о первой аудиенции у Елизаветы Второй

18:19 13.02.2020
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© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
ЛОНДОН, 13 фев – РИА Новости, Мария Табак. Назначенный в ноябре 2019 года посол РФ в Лондоне Андрей Келин и королева Великобритании Елизавета Вторая во время церемонии вручения монарху верительных грамот в четверг совершили экскурс в историю британо-российских отношений и пришли к выводу, что этим отношениям не хватает стабильности.
На первую аудиенцию у королевы посол с супругой по традиции отправились в сопровождении маршала дипломатического корпуса в присланной из Букингемского дворца карете, запряженной парой лошадей. Во второй карете поехали высокопоставленные дипломаты, также приглашенные на аудиенцию. В короткое, но запоминающееся путешествие посла провожали российские журналисты и практически полный состав дипмиссии. По возвращении от королевы всем прибывшим подносили стопки водки и канапе с икрой. Королевские кучера, однако, от традиционного русского напитка вынуждены были вежливо отказаться. "Не за рулем, как-нибудь в другой раз", - смеясь, сказал один из них. О своей поездке к королеве Келин рассказал журналистам после возвращения из дворца и перед началом приема для представителей дипломатического корпуса и почетных гостей.
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"Все происходило согласно королевскому протоколу. Мы имели очень хорошую теплую беседу с королевой, мы совершили вместе с ней глубокий экскурс в историю наших отношений. Она с удовольствием вспомнила многое из этого. Наши отношения имеют долгую историю, и мы пришли к общему выводу, что, конечно, им не хватает стабильности. Мы, конечно, подумали о дальнейших шагах. Но, кроме того, я могу сказать, что имел поручение передать ей самые теплые пожелания от президента РФ. Это было воспринято хорошо, прямо скажу. Кроме того, немного поговорили о культуре российской, о том, что много прибывает из России сюда артистов", - рассказал посол.
Келин, как в свое время и его предшественник Александр Яковенко, был впечатлен британским протоколом.
© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
"Протокол расписан по секундам. Он подразумевает так называемый "зал поклонов". В этом зале поклонов ты должен с левой ноги пройти и сделать сначала поклон, приветствующий королеву, затем второй поклон от руководства страны, потом подход к королеве и вручение ей верительных грамот с третьим поклоном. Супруга была со мной рядом, затем состоялась беседа, затем пригласили четырех дипломатов, которые меня сопровождали – это четверо старших дипломатов, включая военного атташе. Был короткий общий разговор. И опять важны тут поклоны, которые делают старшие дипломаты, а потом мы с женой, уже выходя из зала поклонов", - рассказал посол.
Отвечая на вопрос РИА Новости, пришлось ли ему готовиться заранее к встрече с королевой, Келин ответил: "Кто ж не готовится? Это не делается экспромтом. Конечно, готовился". В детали того, что именно рассказала ему королева, глава дипмисссии вдаваться не стал, но на вопрос, не рассказывала ли Елизавета Вторая и ему, как и Яковенко, про встречу с Юрием Гагариным, ответил отрицательно: "Про Гагарина точно не беседовали".
© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Позднее, на дипломатическом приеме, маршал дипломатической службы и Келин произнесли тосты за благополучие российского и британского народов, за президента РФ Владимира Путина и королеву Елизавету Вторую. Представитель британской стороны подчеркнул совпадение: в четверг верительные грамоты королеве вручил посол РФ в Лондоне, а на прошлой верительные грамоты Путину вручила новый посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт.
Келин, в свою очередь, пожелал успеха Великобритании и преодоления всех трудностей, связанных с выходом из ЕС.
"И если вам нужен друг или партнер, мы, Россия всегда здесь", - сказал он.
Он также подчеркнул, что 2020 год – особый для обеих стран, поскольку это год 75-летия победы во Второй мировой войне.
Президент РФ назначил Келина послом РФ в Лондоне 5 ноября.
До своего назначения Келин занимал пост директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ и курировал вопросы отношений России и НАТО, работы РФ в ОБСЕ и Совете Европы.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
26 декабря 2019, 12:24
Россия готова к диалогу с Великобританией, заявил Песков
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Дебора БроннертАндрей КелинЕлизавета IIВеликобританияРоссияВ мире
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