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Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"
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РИА Новости

Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"

18:15 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью основой государства и поддержал президента Владимира Путина, исключившего появление в России родителя "номер один" и "номер два".
"Не может быть и речи о духовности, величии страны и народа, если растоптать семейные ценности", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что президент понимает и осознает это.
"Владимир Путин подчеркнул, что брак является союзом между мужчиной и женщиной", — заявил глава Чечни.
Ранее президент заявил на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, что пока он возглавляет государство, в России не будет родителей "номер один и два", а будут мать и отец.
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Владимир ПутинРамзан КадыровРоссияОбщество
Популярные комментарии
Помница он и про повышение пенсионного возраста говорил, что при нем его не поднимут, поэтому не очень то вериться ему
13 февраля, 18:29
ЕКЕвгений Кладов
657103104
"Пока я президент, повышение пенсионного возраста не будет!!!!!")))
13 февраля, 19:09
Oleg  
54510276
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