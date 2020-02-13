Кадыров оценил слова Путина о родителе "номер один" и "номер два"

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью основой государства и поддержал президента Владимира Путина, исключившего появление в России родителя "номер один" и "номер два".
"Не может быть и речи о духовности, величии страны и народа, если растоптать семейные ценности", — написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что президент понимает и осознает это.
"Владимир Путин подчеркнул, что брак является союзом между мужчиной и женщиной", — заявил глава Чечни.
Ранее президент заявил на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, что пока он возглавляет государство, в России не будет родителей "номер один и два", а будут мать и отец.