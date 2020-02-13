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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-02-13T18:19+0300
https://ria.ru/20200213/1564671680.html
Венесуэла пожалуется в Гаагский трибунал на санкции США
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564410478_0:314:3084:2048_1036x0_80_0_0_b7014e2484f759f9c4f3e6eabaeac710.jpg
РИА Новости

Венесуэла пожалуется в Гаагский трибунал на санкции США

18:15 13.02.2020 (обновлено: 18:19 13.02.2020)
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© РИА Новости / Каролина Кабрал / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в фотобанк
УШУАЙЯ (АРГЕНТИНА), 13 фев - РИА Новости. Венесуэла подаёт жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"В четверг министр иностранных дел Хорхе Арреаса прибыл в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы представить от имени народа Венесуэлы жалобу на преступления против человечности со стороны правительства США, которые стали следствием введения незаконных односторонних мер, начиная с 2014 года", - говорится в заявлении министерства.
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11 февраля, 16:43
Ранее президент страны Николас Мадуро сообщал, что страна намерена обратиться в международные инстанции в связи с санкциями США, в том числе в связи выведенными Минфином США ограничениями в отношении венесуэльской авиакомпании Conviasa.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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