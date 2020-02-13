Глава ОСК оценил ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" превысит 300 миллионов рублей, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.
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"Нет, окончательной цифры нет. Комиссия продолжает работать. С учетом того, что подзатянулась работа… я думаю, что нам еще потребуется какое-то время для выверки... Ни пугать, ни радовать никого не буду - точно никаких 90 миллиардов там нет, но и я думаю, что 300 миллионами (рублей - ред.) мы не отделаемся", - сказал Рахманов.
Ранее он отмечал, что критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет.
Работы по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" должны завершиться в 2020 году, после чего корабль выйдет на испытания.
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