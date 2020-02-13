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Глава ОСК оценил ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"
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РИА Новости

Глава ОСК оценил ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"

18:30 13.02.2020 (обновлено: 18:31 13.02.2020)
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© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтактеПожар на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Пожар на авианосце Адмирал Кузнецов
© Стоп-кадр видео, опубликованного на странице "Североморск" во ВКонтакте
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов" превысит 300 миллионов рублей, сообщил журналистам глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.
Пожар на тяжелом авианесущем крейсере Адмирал Кузнецов в Мурманске. Стоп-кадр видео
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Глава ОСК: ущерб "Адмиралу Кузнецову" от пожара не равен его стоимости
"Нет, окончательной цифры нет. Комиссия продолжает работать. С учетом того, что подзатянулась работа… я думаю, что нам еще потребуется какое-то время для выверки... Ни пугать, ни радовать никого не буду - точно никаких 90 миллиардов там нет, но и я думаю, что 300 миллионами (рублей - ред.) мы не отделаемся", - сказал Рахманов.
Ранее он отмечал, что критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет.
Работы по ремонту и модернизации "Адмирала Кузнецова" должны завершиться в 2020 году, после чего корабль выйдет на испытания.
Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов
12 декабря 2019, 13:42
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"
77384316
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Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов"Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияБезопасностьПроисшествия
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