Глава ОСК оценил ущерб от пожара на авианосце "Адмирал Кузнецов"

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали.

"Нет, окончательной цифры нет. Комиссия продолжает работать. С учетом того, что подзатянулась работа… я думаю, что нам еще потребуется какое-то время для выверки... Ни пугать, ни радовать никого не буду - точно никаких 90 миллиардов там нет, но и я думаю, что 300 миллионами (рублей - ред.) мы не отделаемся", - сказал Рахманов.

Ранее он отмечал, что критических повреждений единственный авианосец ВМФ РФ в результате пожара не получил, на сроки и бюджет ремонта это существенно не повлияет.