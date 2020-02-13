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2020-02-13T22:04+0300
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СМИ узнали, что у фильма Гая Ричи "Аладдин" будет сиквел
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РИА Новости

СМИ узнали, что у фильма Гая Ричи "Аладдин" будет сиквел

22:04 13.02.2020
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© Walt Disney Pictures (2019)Кадр из фильма "Аладдин"
Кадр из фильма Аладдин
© Walt Disney Pictures (2019)
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. У фильма Гая Ричи "Аладдин", основанного на одноименном мультфильме студии Disney, будет продолжение, сообщает Variety.
Источник рассказал изданию, что сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Продюсерами сиквела выступят Дэн Лин и Джонатан Айрих.
Пока неизвестно, вернется ли в режиссерское кресло Гай Ричи.
Создатели "Аладдина" надеются, что в фильме снова примут участие Уилл Смит (Джинн), Мена Массуд (Аладдин) и Наоми Скотт (принцесса Жасмин). Но пока не проводят с ними переговоры, так как не написан сценарий.
По информации источников, у второй части ленты будет абсолютно новый сюжет, не связанный с продолжением анимационного фильма (после выхода мультфильма "Аладдин" в 1992 году, студия Disney выпустила еще две части: "Возвращение Джафара" (1994 год) и "Алладин 3: Король разбойников" (1995 год). — Прим.ред.).
Картина Гая Ричи, которая вышла в 2019 году, заработала более одного миллиарда долларов в мировом прокате.
Кадр из фильма Аладдин
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