США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней

"США и "Талибан" обсудили предложение о сокращении насилия в Афганистане на семь дней. Я здесь обсуждаю с союзниками это предложение... Мы всегда говорили, что лучшее, если не единственное решение в Афганистане - это политическое соглашение. В этом отношении был достигнут прогресс, и скоро мы сообщим об этом больше", - заявил Эспер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за последние несколько дней США и "Талибан" достигли "довольно значительного прорыва" в переговорах, сообщает агентство Рейтер. По словам Помпео, президент США Дональд Трамп распорядился продолжать переговоры, при этом Вашингтон ожидает существенного сокращения насилия, чтобы приступить к дальнейшему обсуждению при участии всех афганцев.

США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.