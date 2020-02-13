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США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней
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РИА Новости

США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней

18:00 13.02.2020 (обновлено: 20:23 13.02.2020)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. США и радикальное движение "Талибан" продвинулись в согласовании сокращения насилия в Афганистане на семь дней, сообщил глава Пентагона Марк Эспер.
"США и "Талибан" обсудили предложение о сокращении насилия в Афганистане на семь дней. Я здесь обсуждаю с союзниками это предложение... Мы всегда говорили, что лучшее, если не единственное решение в Афганистане - это политическое соглашение. В этом отношении был достигнут прогресс, и скоро мы сообщим об этом больше", - заявил Эспер в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за последние несколько дней США и "Талибан" достигли "довольно значительного прорыва" в переговорах, сообщает агентство Рейтер. По словам Помпео, президент США Дональд Трамп распорядился продолжать переговоры, при этом Вашингтон ожидает существенного сокращения насилия, чтобы приступить к дальнейшему обсуждению при участии всех афганцев.
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменить подписание соглашения.
В середине января сообщалось, что талибы передали Халилзаду документ с предложениями по установлению временного режима прекращения огня в Афганистане сроком от семи до десяти дней. Представитель политофиса талибов в Катаре подтвердил возобновление переговоров между афганским радикальным движением и американской делегацией во главе с Халилзадом.
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
11 февраля, 22:03
Помпео обсудил с президентом Афганистана переговоры США с талибами
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Марк ЭсперМинистерство обороны СШААфганистанТалибанСШАВ мире
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