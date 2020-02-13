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В Москве проверят поезд на фиолетовой ветке метро из-за задымления
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РИА Новости

В Москве проверят поезд на фиолетовой ветке метро из-за задымления

17:59 13.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Пассажиров высадили из поезда на станции "Полежаевская" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена для проверки состава, в настоящее время движение поездов осуществляется по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали видео, на котором видно, что пассажиры стоят на платформе, вокруг них дым. Отмечается, что видео снято на станции метро "Щукинская".
"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Полежаевская" высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки. В связи с высадкой количество пассажиров, ожидающих поезд на платформе, увеличилось, а несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала. Сразу после высадки, поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Логотип московского метро
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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