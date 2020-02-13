В Москве проверят поезд на фиолетовой ветке метро из-за задымления

Ранее в одном из Telegram-каналов опубликовали видео, на котором видно, что пассажиры стоят на платформе, вокруг них дым. Отмечается, что видео снято на станции метро "Щукинская".

"Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Полежаевская" высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону центра. Состав убран с линии для проверки. В связи с высадкой количество пассажиров, ожидающих поезд на платформе, увеличилось, а несколько следующих поездов на время высадки снизили скорость для соблюдения интервала. Сразу после высадки, поезда продолжили курсировать в нормальном режиме", - сообщили в пресс-службе.