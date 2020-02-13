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В Москве приостановили работу магазина, где крыса бегала по продуктам
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РИА Новости

В Москве приостановили работу магазина, где крыса бегала по продуктам

17:56 13.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВывеска сетевого супермаркета Billa
Вывеска сетевого супермаркета Billa
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор по результатам проверки приостановил работу магазина "Билла" на Комсомольской площади в Москве, в котором крыса бегала по продуктам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как грызун бегает по прилавку с неупакованной выпечкой и пробует ее на вкус. В публикации уточняется, что видео снято в магазине "Билла" на Комсомольской площади.
"В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований, способствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов в помещениях торгового предприятия. По результатам проверки составлен административный протокол о временном запрете деятельности по статье 6.4 КоАП РФ, магазин будет опечатан", - прокомментировали в пресс-службе.
В частности, как рассказали в пресс-службе, специалисты территориального отдела выявили неудовлетворительное санитарное содержание торгового зала и подсобных помещений, обнаружили отверстия и трещины по периметру здания снаружи и внутри в местах коммуникаций, площадки для сбора и хранения мусора на погрузо-разгрузочной территории также были в неудовлетворительном состоянии.
"Материалы дела незамедлительно были направлены в Мещанский районный суд города Москвы для рассмотрения и принятия решения о приостановлении деятельности магазина на срок до 90 суток", - подчеркнули в пресс-службе.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваРоссияПроисшествия
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