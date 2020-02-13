В Москве приостановили работу магазина, где крыса бегала по продуктам

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор по результатам проверки приостановил работу магазина "Билла" на Комсомольской площади в Москве , в котором крыса бегала по продуктам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилось видео, на котором видно, как грызун бегает по прилавку с неупакованной выпечкой и пробует ее на вкус. В публикации уточняется, что видео снято в магазине "Билла" на Комсомольской площади.

"В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения санитарных требований, способствующих проникновению, обитанию, размножению и расселению грызунов в помещениях торгового предприятия. По результатам проверки составлен административный протокол о временном запрете деятельности по статье 6.4 КоАП РФ, магазин будет опечатан", - прокомментировали в пресс-службе.

В частности, как рассказали в пресс-службе, специалисты территориального отдела выявили неудовлетворительное санитарное содержание торгового зала и подсобных помещений, обнаружили отверстия и трещины по периметру здания снаружи и внутри в местах коммуникаций, площадки для сбора и хранения мусора на погрузо-разгрузочной территории также были в неудовлетворительном состоянии.