Ученые не нашли доказательств передачи коронавируса от матери плоду

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предварительные результаты исследований китайских ученых говорят о том, что заразившиеся новым типом коронавируса беременные женщины, предположительно, не передают его плоду, сообщается в материале, опубликованном медицинским журналом Lancet.
Ученые из Китая рассмотрели случаи девяти женщин, зараженных коронавирусом. Все из них родили здоровых детей. Исследователи изучили мазки из носоглоток новорожденных, околоплодную жидкость, пуповинную кровь и образцы грудного молока. Ни один из образцов не показал наличие коронавируса у новорожденных.
Госкомитет по здравоохранению КНР постановил, что дети, родившиеся у женщин с коронавирусом или с подозрением на наличие вируса, должны быть изолированы на протяжении по меньшей мере двух недель.
Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом, выявленных у новорожденных в Китае. Младшему из них поставили диагноз через 36 часов после рождения, старшему – через 17 дней. Однако не было никаких доказательств вертикальной передачи вируса от матери к ребенку. Сообщается, что один из них находился в тесном контакте с двумя заболевшими после рождения, не исключается взаимодействие с зараженными и второго ребенка.
6 февраля, 15:07РИА НаукаДети менее восприимчивы к коронавирусу, заявили ученые
Тем не менее, как говорится в материале, слишком мало случаев было изучено за короткий период времени, поэтому необходимо продолжать исследования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса