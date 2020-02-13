Ученые не нашли доказательств передачи коронавируса от матери плоду

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Предварительные результаты исследований китайских ученых говорят о том, что заразившиеся новым типом Предварительные результаты исследований китайских ученых говорят о том, что заразившиеся новым типом коронавируса беременные женщины, предположительно, не передают его плоду, сообщается в материале, опубликованном медицинским журналом Lancet

Ученые из Китая рассмотрели случаи девяти женщин, зараженных коронавирусом. Все из них родили здоровых детей. Исследователи изучили мазки из носоглоток новорожденных, околоплодную жидкость, пуповинную кровь и образцы грудного молока. Ни один из образцов не показал наличие коронавируса у новорожденных.

Госкомитет по здравоохранению КНР постановил, что дети, родившиеся у женщин с коронавирусом или с подозрением на наличие вируса, должны быть изолированы на протяжении по меньшей мере двух недель.

Ранее сообщалось о двух случаях заражения коронавирусом, выявленных у новорожденных в Китае. Младшему из них поставили диагноз через 36 часов после рождения, старшему – через 17 дней. Однако не было никаких доказательств вертикальной передачи вируса от матери к ребенку. Сообщается, что один из них находился в тесном контакте с двумя заболевшими после рождения, не исключается взаимодействие с зараженными и второго ребенка.

Тем не менее, как говорится в материале, слишком мало случаев было изучено за короткий период времени, поэтому необходимо продолжать исследования.