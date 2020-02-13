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В городе Хуанган провинции Хубэй вводят ограничения на передвижение
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РИА Новости

В городе Хуанган провинции Хубэй вводят ограничения на передвижение

17:54 13.02.2020
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© REUTERS / China DailyРабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Рабочий с оборудованием для дезинфекции переходит дорогу у больницы в городе Ичан в китайской провинции Хубэй
ПЕКИН, 13 фев – РИА Новости. Власти города Хуанган китайской провинции Хубэй с пятницы вводят строгие ограничения на передвижения жителей и перемещение транспорта, нарушителей будут наказывать в соответствии с законом, говорится в заявлении правительства города.
"Чтобы справиться с нынешним тяжёлым положением, связанным с эпидемической ситуацией, контролировать перемещение транспорта и людей, и окончательно прервать распространение болезни, основываясь на законе КНР "О профилактике и лечении инфекционных заболеваний", законе "О взысканиях за нарушение общественного порядка" и других соответствующих нормах, принято решение провести комплексную модернизацию мер контроля по всему городу", - говорится в заявлении правительства города.
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В частности сообщается, что все жилые комплексы будут полностью закрыты, в них будут допускаться только медицинский персонал, работники противоэпидемических служб, электрики, сантехники, специалисты связи и прочих служб, а также персонал, который будет заниматься поставками в микрорайоны продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, жителям же без разрешения входить и выходить запрещается.
Передвижение всего транспорта будет строго контролироваться. Передвигаться по городу запрещается всем транспортным средствам, за исключением транспорта медицинского персонала, машин скорой помощи, транспорта противоэпидемических служб, пожарных машин, машин правоохранительных органов, а также транспортных средств, которые перевозят медикаменты, предметы первой необходимости и продукты для жителей.
Организацией закупки и доставки всего необходимого для жителей каждого из жилых комплексов, микрорайонов или отдельных домов должен заниматься жилищный комитет или совет дома.
Власти призывают всех жителей сотрудничать и строго выполнять указанные предписания, тем самым помогая в реализации мер по профилактике и сдерживанию распространения заболевания. В отношении тех, кто попытается нарушить соответствующие предписания властей, будут приниматься меры пресечения в соответствии с законом.
Меры вступают в действие с 14 февраля и предварительно рассчитаны на 14 дней, однако в соответствии с развитием ситуации могут быть либо продлены, либо отменены раньше.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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