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Туризм
2020-02-13T17:51+0300
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Коронавирус затормозил спрос на международные морские круизы
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РИА Новости

Коронавирус затормозил спрос на международные морские круизы

17:51 13.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские туристы заняли выжидательную позицию и не спешат покупать туры на международные морские круизы из-за опасения заразиться коронавирусом или оказаться запертыми на судне из-за карантина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.
Собеседник агентства рассказала, что Международная ассоциация круизных линий приняла решение ограничить посадку на лайнеры пассажиров, которые побывали в Китае в течение двух последних недель.
"Маршруты с выходом из портов Юго-Восточной Азии аннулируются или меняются. Круизные компании компенсируют туристам убытки. Несколько лайнеров оказались на карантине, их пассажирам можно только посочувствовать", - уточнила она.
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"Российские туроператоры говорят, что есть случаи отказов от круизов и в другие регионы мира, однако единичные. В целом ситуация пока спокойная, но все эти события вокруг коронавируса не прошли бесследно: туристы заняли выжидательную позицию, спрос затормозился", - прокомментировала ситуацию Тюрина.
Представитель РСТ также привела слова руководителя круизного департамента компании PAC Group Михаила Фельдмана, который отметил, что снижение объемов продаж составляет примерно 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Заметно, что народ занял выжидательную позицию. Взаимодействуем с партнерами в обычном режиме, все круизные компании обозначили требования в связи коронавирусом, объявили об изменении маршрутов, четко прописан механизм компенсаций. Около 70% наших туристов согласились на изменение маршрутов, остальным вернули стоимость круиза", – сказал он.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаНовости - ТуризмРоссийский союз туриндустрииКитай
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