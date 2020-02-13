Коронавирус затормозил спрос на международные морские круизы

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские туристы заняли выжидательную позицию и не спешат покупать туры на международные морские круизы из-за опасения заразиться Российские туристы заняли выжидательную позицию и не спешат покупать туры на международные морские круизы из-за опасения заразиться коронавирусом или оказаться запертыми на судне из-за карантина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам человек.

Собеседник агентства рассказала, что Международная ассоциация круизных линий приняла решение ограничить посадку на лайнеры пассажиров, которые побывали в Китае в течение двух последних недель.

"Маршруты с выходом из портов Юго-Восточной Азии аннулируются или меняются. Круизные компании компенсируют туристам убытки. Несколько лайнеров оказались на карантине, их пассажирам можно только посочувствовать", - уточнила она.

"Российские туроператоры говорят, что есть случаи отказов от круизов и в другие регионы мира, однако единичные. В целом ситуация пока спокойная, но все эти события вокруг коронавируса не прошли бесследно: туристы заняли выжидательную позицию, спрос затормозился", - прокомментировала ситуацию Тюрина

Представитель РСТ также привела слова руководителя круизного департамента компании PAC Group Михаила Фельдмана, который отметил, что снижение объемов продаж составляет примерно 10-15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.