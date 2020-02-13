В Госдуме утвердили график правительственных часов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госдума в весеннюю сессию может провести семь правительственных часов, следует из проекта соответствующего постановления (есть в распоряжении РИА Новости).

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Государственная Дума после отставки правительства Дмитрия Медведева пересмотрит график правительственных часов министров, новые главы ведомств будут приглашены во втором полугодии.

Согласно документу, выступление вице-премьера Дмитрия Чернышенко о цифровой экономике в рамках "правчаса" в Госдуме может пройти 8 июля.

"Правчас" главы Минздрава Михаила Мурашко в Госдуме может пройти 10 июня. Выступление будет посвящено дефициту кадров в медицине и лекарственному обеспечению.

Выступление министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина в Госдуме по нацпроекту "Экология" может состояться 24 июня, правительственный час Мантурова о реализации госполитики в промышленности и торговле запланирован на 13 мая. "Правчас" министра Александра Козлова в Госдуме о результатах мер по развитию Дальнего Востоку и Арктики может пройти 27 мая.

Выступление главы ФАС Игоря Артемьева о развитии конкуренции в отраслях ТЭК и стоимости энергоресурсов в рамках "правчаса" в Госдуме запланировано на 4 марта. Однако, как отметила в ходе заседания комитета Госдумы по регламенту его председатель Ольга Савастьянова, Артемьев находится на больничном после операции, поэтому дата может быть скорректирована.

Ранее также сообщалось, что выступление главы МИД Сергея Лаврова запланировано на 18 марта.