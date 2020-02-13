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Посольство США поздравило Героя СССР Алексея Волошина со столетием
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РИА Новости

Посольство США поздравило Героя СССР Алексея Волошина со столетием

17:43 13.02.2020 (обновлено: 17:44 13.02.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Здание посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Здание посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Посольство США в России поздравило Героя Советского Союза, полковника в отставке Алексея Волошина, которому исполнилось 100 лет.
"Поздравляем Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина, которому сегодня исполнилось 100 лет. В 1944 году господин Волошин был награжден "Серебряной Звездой" за мужество в бою президентом Рузвельтом. Мы благодарим его за его службу и за то, что он посвятил себя нашему общему делу свободы", - говорится в поздравлении, размещённом в микроблоге пресс-секретаря дипмиссии США в РФ Ребекки Росс в Twitter.
В 1944 году президент США Франклин Рузвельт решил наградить высшей воинской офицерской наградой своей страны – "Серебряной Звездой" – четырех советских младших офицеров, отличившихся в боях против гитлеровского вермахта и представленных ранее к советской "Золотой Звезде". Офицеры олицетворяли разные рода наземных войск. Указ президента США был подписан 12 июля 1944 года, а награждение произошло в октябре 44-го в Кремле. В Свердловском зале "Серебряную Звезду" советским офицерам вручали представитель американского президента Гарри Гопкинс, посол США Аверелл Гарриман и военный атташе, а также представитель советской стороны – секретарь Президиума Верховного Совета СССР Александр Горкин.
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