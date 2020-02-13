Посольство США поздравило Героя СССР Алексея Волошина со столетием

"Поздравляем Героя Советского Союза Алексея Прохоровича Волошина, которому сегодня исполнилось 100 лет. В 1944 году господин Волошин был награжден "Серебряной Звездой" за мужество в бою президентом Рузвельтом. Мы благодарим его за его службу и за то, что он посвятил себя нашему общему делу свободы", - говорится в поздравлении, размещённом в микроблоге пресс-секретаря дипмиссии США в РФ Ребекки Росс в Twitter.