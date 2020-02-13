Эксперт из Франции призвал вернуться к принципам Ялтинской конференции

"Новый глобальный порядок идет рука об руку с политикой разрушения. Наблюдается отход от цивилизационных ценностей... Все больше и больше стран отходят от принципов, которые были сформулированы в ходе Ялтинской конференции", - сказал Огар на Международной конференции "Ялта 1945: Уроки истории".

"Можно долго говорить о проблемах, которые существуют в мире и которые вызваны отходом от тех принципов, которые были сформулированы в ходе Ялтинской конференции. США придерживаются империалистического видения мира и руководствуются лишь собственной выгодой, они хотят существовать в одностороннем мире, где они бы выполняли роль мирового полицейского. Если посмотреть на этот вопрос прагматично и реалистично, для сохранения мира и стабильности, которые настолько хрупки и важны, необходимо вернуться к принципам Ялтинской конференции. Нужно вернуться к идеям многостороннего мира, к идее соблюдения суверенитета, идентичности и независимости всех стран", - призвал эксперт.