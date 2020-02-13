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Эксперт из Франции призвал вернуться к принципам Ялтинской конференции
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РИА Новости

Эксперт из Франции призвал вернуться к принципам Ялтинской конференции

17:41 13.02.2020
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© РИА Новости / Борис БабановБольшой Ливадийский дворец. Место проведения Ялтинской конференции в феврале 1945 года
Большой Ливадийский дворец. Место проведения Ялтинской конференции в феврале 1945 года
© РИА Новости / Борис Бабанов
ЯЛТА, 13 фев - РИА Новости. Отход от принципов Ялтинской конференции, введение санкций для давления на страны, позиция которых отличается от американской, ведут к нарушению мира и стабильности, заявил военный аналитик, президент французской консалтинговой компании в области стратегической разведки ЕРЕЕ Жак Огар (Франция).
"Новый глобальный порядок идет рука об руку с политикой разрушения. Наблюдается отход от цивилизационных ценностей... Все больше и больше стран отходят от принципов, которые были сформулированы в ходе Ялтинской конференции", - сказал Огар на Международной конференции "Ялта 1945: Уроки истории".
"Мы наблюдаем, как некоторые страны в обход Совета безопасности ООН вводят жесткие санкции, которые имеют очень серьезные экономические, социальные последствия, также вводят дипломатические и политические санкции против других суверенных стран, просто потому что они придерживаются другой политики или имеют другие интересы. Это не может не вызывать нашу обеспокоенность", - добавил эксперт.
Он уточнил, что речь идет о санкциях, введенных Соединенными Штатами, а также Европейским Союзом "для оказания давления на Россию в связи с кризисом на Украине, который при этом был вызван вмешательством США во внутренние дела Украины". Еще одним примером таких санкций аналитик назвал санкции США против Ирана. Спикер напомнил, что Штаты "даже пошли на убийство генерала Сулеймани на иранской территории, не имея на это никакого мандата".
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"Можно долго говорить о проблемах, которые существуют в мире и которые вызваны отходом от тех принципов, которые были сформулированы в ходе Ялтинской конференции. США придерживаются империалистического видения мира и руководствуются лишь собственной выгодой, они хотят существовать в одностороннем мире, где они бы выполняли роль мирового полицейского. Если посмотреть на этот вопрос прагматично и реалистично, для сохранения мира и стабильности, которые настолько хрупки и важны, необходимо вернуться к принципам Ялтинской конференции. Нужно вернуться к идеям многостороннего мира, к идее соблюдения суверенитета, идентичности и независимости всех стран", - призвал эксперт.
Международная конференция "Ялта 1945: Уроки истории" проходит 13-14 февраля в Ливадийском дворце, где собирались лидеры Советского Cоюза, США и Британии.
Политики и общественные деятели отмечают, что Ялтинская конференция стала высшей точкой сотрудничества ведущих государств антигитлеровской коалиции, объединенных общей целью достижения скорейшей победы над главным мировым злом – гитлеровским нацизмом.
Руководствуясь этой целью, лидеры стран "Большой тройки", встретившись в Ялте, смогли, несмотря на разногласия, подняться над идеологическими и геополитическими противоречиями и выработать решения, не только приблизившие общую победу, но и заложившие основы послевоенного мироустройства.
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Встреча "аргонавтов": 75 лет Ялтинской конференцииЭту встречу до сих пор называют одним из важнейших событий в мировой истории. 4 февраля 1945 года в Ялте началась конференция глав государств — союзников по Антигитлеровской коалиции.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиСитуация в ДНР и ЛНРКасем СулейманиЯлтинская конференция (1945)Совет Безопасности ООНЕвросоюзФранцияООНРоссияИранСШАУкраинаВ мире
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