РИГА, 13 фев – РИА Новости. Внеочередные выборы в Рижскую думу могут состояться 25 апреля, сообщила журналистам в четверг глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Кристине Берзиня.

Депутаты Сейма Латвии в четверг приняли в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы. Документ поддержали 62 депутата, против высказались 22. Для роспуска было необходимо, чтобы проголосовал 51 депутат.

"В данный момент основным днем для внеочередных выборов рассматривается 25 апреля, но окончательное решение мы огласим после 24 февраля. Скорее всего, дата не поменяется", - сказала Берзиня.

Согласно закону о самоуправлениях, в случае роспуска Рижской думы должна быть назначена временная администрация, задачей которой станет выполнение функций самоуправления до момента, когда на первое заседание соберется новая дума.