В Ингушетии у пенсионера изъяли самодельный пистолет, патроны и ножи

НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции Сотрудники полиции Ингушетии нашли в доме пожилого жителя Сунженского района республики самодельный пистолет, около 300 патронов и десяток ножей, это уже второй в регионе за последнее время случай изъятия боеприпасов у пенсионеров, сообщает региональное МВД.

"В рамках операции "Оружие" в ходе обыска в домовладении в селении Троицкое, где проживает 68-летний мужчина, сотрудники МО МВД России "Сунженский" обнаружили и изъяли пистолет, изготовленный кустарным способом, магазин, около 300 патронов, а также 10 ножей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" УК РФ, санкция которой предусматривает до

"В отношении хозяина дома избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточняет МВД.