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В Ингушетии у пенсионера изъяли самодельный пистолет, патроны и ножи
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РИА Новости

В Ингушетии у пенсионера изъяли самодельный пистолет, патроны и ножи

17:36 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НАЛЬЧИК, 13 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции Ингушетии нашли в доме пожилого жителя Сунженского района республики самодельный пистолет, около 300 патронов и десяток ножей, это уже второй в регионе за последнее время случай изъятия боеприпасов у пенсионеров, сообщает региональное МВД.
"В рамках операции "Оружие" в ходе обыска в домовладении в селении Троицкое, где проживает 68-летний мужчина, сотрудники МО МВД России "Сунженский" обнаружили и изъяли пистолет, изготовленный кустарным способом, магазин, около 300 патронов, а также 10 ножей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" УК РФ, санкция которой предусматривает до
"В отношении хозяина дома избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточняет МВД.
В среду сообщалось, что полицейские в городе Малгобек обнаружили в доме 72-летнего местного жителя более 700 патронов, шесть магазинов, а также пять детонаторов.
Полиция
28 января, 08:51
В Кузбассе у подростка изъяли пистолет и боеприпасы
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