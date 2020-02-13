В Ингушетии у пенсионера изъяли самодельный пистолет, патроны и ножи

"В рамках операции "Оружие" в ходе обыска в домовладении в селении Троицкое, где проживает 68-летний мужчина, сотрудники МО МВД России "Сунженский" обнаружили и изъяли пистолет, изготовленный кустарным способом, магазин, около 300 патронов, а также 10 ножей", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот оружия и боеприпасов" УК РФ, санкция которой предусматривает до
"В отношении хозяина дома избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - уточняет МВД.
В среду сообщалось, что полицейские в городе Малгобек обнаружили в доме 72-летнего местного жителя более 700 патронов, шесть магазинов, а также пять детонаторов.
28 января, 08:51В Кузбассе у подростка изъяли пистолет и боеприпасы