Эксперты назвали самые надежные автомобили

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Консалтинговая компания Консалтинговая компания J. D. Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей.

Аналитики опросили автовладельцев и подсчитали количество поломок на сотню машин одной марки. Учитывались различные жалобы: от проблем со светотехникой до неполадок бортовых систем и электронных "помощников". Срок эксплуатации машин составил от двух лет.

В итоге первую строчку в общем рейтинге занял южнокорейский бренд Genesis. На сто машин двух моделей марки аналитики зафиксировали 89 жалоб. Второе место у Lexus — по одной жалобе на машину. Третье место у американского бренда Buick — 103 жалобы.

В первую пятерку также вошли Porsche (104) и Toyota (113).