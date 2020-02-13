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Эксперты назвали самые надежные автомобили
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РИА Новости

Эксперты назвали самые надежные автомобили

17:35 13.02.2020 (обновлено: 17:45 13.02.2020)
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© Фото : ООО "Хендэ Мотор СНГ"Автомобиль Genesis G80
Автомобиль Genesis G80
© Фото : ООО "Хендэ Мотор СНГ"
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Консалтинговая компания J. D. Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей.
Аналитики опросили автовладельцев и подсчитали количество поломок на сотню машин одной марки. Учитывались различные жалобы: от проблем со светотехникой до неполадок бортовых систем и электронных "помощников". Срок эксплуатации машин составил от двух лет.
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В итоге первую строчку в общем рейтинге занял южнокорейский бренд Genesis. На сто машин двух моделей марки аналитики зафиксировали 89 жалоб. Второе место у Lexus — по одной жалобе на машину. Третье место у американского бренда Buick — 103 жалобы.
В первую пятерку также вошли Porsche (104) и Toyota (113).
Пять последних мест в рейтинге заняли GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) и Land Rover (220).
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