Эксперты назвали самые надежные автомобили

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Консалтинговая компания J. D. Power опубликовала рейтинг самых надежных автомобилей.
Аналитики опросили автовладельцев и подсчитали количество поломок на сотню машин одной марки. Учитывались различные жалобы: от проблем со светотехникой до неполадок бортовых систем и электронных "помощников". Срок эксплуатации машин составил от двух лет.
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В итоге первую строчку в общем рейтинге занял южнокорейский бренд Genesis. На сто машин двух моделей марки аналитики зафиксировали 89 жалоб. Второе место у Lexus — по одной жалобе на машину. Третье место у американского бренда Buick — 103 жалобы.
В первую пятерку также вошли Porsche (104) и Toyota (113).
Пять последних мест в рейтинге заняли GMC (162), Volvo (185), Jaguar (186), Chrysler (214) и Land Rover (220).
Genesis, Lexus, Tops J.D. Power 2020 U.S. Vehicle Dependability Study— AutomotiveAddicts (@autoaddicts) February 12, 2020
https://t.co/gtEjmycqTk Way to go @GenesisUSA pic.twitter.com/HYgXhSeaR6