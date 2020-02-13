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Религия и мировоззрение
2020-02-13T17:41+0300
https://ria.ru/20200213/1564669327.html
Мусульмане победили в международном фестивале креативных саней
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564668656_0:70:1024:646_1036x0_80_0_0_d10826d07d6320633f7f457be3d51ce8.jpg
РИА Новости

Мусульмане победили в международном фестивале креативных саней

17:35 13.02.2020 (обновлено: 17:41 13.02.2020)
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© предоставлено Нижнекамским мухтасибатом ДУМ РТМеждународные соревнования Sanny-fest в г. Мамадыш (Республика Татарстан)
Международные соревнования Sanny-fest в г. Мамадыш (Республика Татарстан)
© предоставлено Нижнекамским мухтасибатом ДУМ РТ
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Команда мечети "Джамиг" Нижнекамского мухтасибата (духовного округа) стала победителем международных состязаний "Сани-фест", которые прошли в городе Мамадыш Республики Татарстан.
"Наши прихожане сконструировали сани, максимально похожие на самолет И-16, для того, чтобы у зрителей возникала ассоциативная связь с Великой Отечественной войной. Мы представили на суд организаторов действо под названием "Воздушный бой", посвятив его к 75-летию Великой Победы", - сообщил РИА Новости настоятель мечети "Джамиг" Салих Ибрагимов.
По его словам, в масштабном мероприятии приняли участие не только российские, но и зарубежные команды. Всего их было 39.
Имам рассказал, что команда мечети изготовила еще модель самолета – фашистского "Мессершмидта", который, спускаясь с горки, попадал под огонь советского И-16.
"Действо увлекло и жюри и зрителей. Кто-то, увидев сбитый "мессер", кричал "Бей фашистов!". Так кричали наши деды и прадеды, когда шли в атаку во время Великой Отечественной. Мы не устанем молиться за них и не забудем их подвиг", - сказал Ибрагимов.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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