Мусульмане победили в международном фестивале креативных саней

"Наши прихожане сконструировали сани, максимально похожие на самолет И-16, для того, чтобы у зрителей возникала ассоциативная связь с Великой Отечественной войной. Мы представили на суд организаторов действо под названием "Воздушный бой", посвятив его к 75-летию Великой Победы", - сообщил РИА Новости настоятель мечети "Джамиг" Салих Ибрагимов.

По его словам, в масштабном мероприятии приняли участие не только российские, но и зарубежные команды. Всего их было 39.

"Действо увлекло и жюри и зрителей. Кто-то, увидев сбитый "мессер", кричал "Бей фашистов!". Так кричали наши деды и прадеды, когда шли в атаку во время Великой Отечественной. Мы не устанем молиться за них и не забудем их подвиг", - сказал Ибрагимов.