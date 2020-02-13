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2020-02-13T17:34+0300
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Великобритания вернет Турции два археологических артефакта
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РИА Новости

Великобритания вернет Турции два археологических артефакта

17:34 13.02.2020
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© AFP 2020 / Mustafa OzerАрхеологические раскопки в Турции
Археологические раскопки в Турции
© AFP 2020 / Mustafa Ozer
Археологические раскопки в Турции. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственным органам по охране культурного наследия Турции удалось вернуть из Великобритании два археологических объекта: скульптуру, изображающую запряженную быками повозку, и саркофаг, сообщило министерство культуры и туризма страны.
По данным министерства, элементы саркофага типа Сидамары, найденного в 1980 году в Ыспарте, и скульптурная композиция, датируемая 2-3 тысячелетием до н. э., изображающая повозку, запряженную быками, обнаруженные в Великобритании, будут возвращены британскими госорганами в Турцию 15 февраля и будут выставлены в Музее анатолийских цивилизаций Анкары.
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Найденный недалеко от Ыспарты саркофаг, относящийся к римскому периоду, состоял из пяти частей, которые были зарегистрированы в музее Ыспарты в 1987 году. Позже два недостающих элемента были обнаружены в каталоге британского аукционного дома Sotheby's за 1988 год, но аукционный дом отказался раскрыть имена покупателей. В 2019 году один элемент был выставлен на продажу аукционным домом Christie's, и турецкой полиции совместно с Интерполом и коллегами из Скотленд-Ярда удалось убедить собственника вернуть объект культурного наследия.
Статуэтка, изображающая запряженную быками повозку, была выставлена на продажу британским аукционным домом Bonhams. Археологический артефакт, датируемый 2-3 тысячелетием до н.э., привлек внимание турецких специалистов своей схожестью с образцами, выставленными в музее города Шанлыурфа.
С помощью британской полиции скульптуру удалось снять с аукциона и уговорить собственника вернуть археологический артефакт.
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