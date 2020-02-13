Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.

"Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу", - сказал глава государства на встрече с членами рабочей группы.

Он также согласился с идеей провести голосование в рабочий день.

"Я особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних", - отметил президент.

Выбор дня голосования

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование 27 апреля. В Кремле приняли к сведению такую идею, но решения пока не приняли.

Перед этим председатель КПРФ Геннадий Зюганов попросил не проводить референдум 22 апреля, так как в этот день будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.