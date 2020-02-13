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2020-02-14T02:12+0300
https://ria.ru/20200213/1564669134.html
Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным
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РИА Новости

Путин предложил сделать день голосования по Конституции выходным

17:31 13.02.2020 (обновлено: 02:12 14.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.
"Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу", - сказал глава государства на встрече с членами рабочей группы.
Андрей Клишас
Вчера, 16:09
Клишас предложил два этапа внесения поправок в Конституцию
Он также согласился с идеей провести голосование в рабочий день.
"Я особое внимание правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: или первомайских, или новогодних", - отметил президент.

Выбор дня голосования

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование 27 апреля. В Кремле приняли к сведению такую идею, но решения пока не приняли.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:36
В Кремле оценили вопрос об агитации на голосовании по Конституции
Перед этим председатель КПРФ Геннадий Зюганов попросил не проводить референдум 22 апреля, так как в этот день будет отмечаться 150 лет со дня рождения Владимира Ленина.
В январе член рабочей группы по изменению Конституции, сенатор Алексей Пушков предложил растянуть голосование на несколько дней. Позднее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что аргументов за такой сценарий "пока мало".
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Конституция РФВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Торопится, как голый в баню. Народ ещё ничего не понял, а уже гонят голосовать не известно за что.
13 февраля, 18:20
kainlepos
132710023
Ну уж тогда, когда кое-кто из кое-откуда отправится на покой, пусть тоже будет официальным всероссийским праздником.
13 февраля, 18:00
Виталий Васин
107510021
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