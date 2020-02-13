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Туризм
2020-02-13T22:29+0300
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В Венецианской лагуне выставлен на продажу один из островов
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РИА Новости

В Венецианской лагуне выставлен на продажу один из островов

22:29 13.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВенеция
Венеция
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Венецианской лагуне собираются выставлен на продажу один из островов, сообщает Primapress.
Крошечный остров Тессера, на котором размещены несколько домов и укрытие для лодок, будет выставлен на продажу на аукционе 3 марта. Начальная цена лота — 2,2 миллиона евро.
Расположен он недалеко от Мурано и в пяти минутах езды на катере от аэропорта. Когда-то там размещались венецианские войска, а потом одна из компаний попыталась создать дорогой курорт. Затея не удалась, фирма обанкротилась и, согласовав план с муниципалитетом, выставила остров на продажу.
В последние годы в Венецианской лагуне были проданы два острова — Сан-Клементе и Сакка-Сессола, сообщает Stol. Там находились муниципальные больницы. Покупатели построили на отели и конгресс-центры.
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