В Венецианской лагуне выставлен на продажу один из островов

Крошечный остров Тессера, на котором размещены несколько домов и укрытие для лодок, будет выставлен на продажу на аукционе 3 марта. Начальная цена лота — 2,2 миллиона евро.

Расположен он недалеко от Мурано и в пяти минутах езды на катере от аэропорта. Когда-то там размещались венецианские войска, а потом одна из компаний попыталась создать дорогой курорт. Затея не удалась, фирма обанкротилась и, согласовав план с муниципалитетом, выставила остров на продажу.