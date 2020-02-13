"Т Плюс" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 2%

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. " Т Плюс " в 2019 году выработала 53,987 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 2% ниже показателя 2018 года, сообщает компания.

"Снижение показателей связано с оптимизацией работы генерирующего оборудования в ключевых тепловых узлах. Так, в конце 2018 года из контура "Т Плюс" была выведена Березниковская ТЭЦ-4, а в середине 2019 года остановлено оборудование Березниковской ТЭЦ-10. Теплоснабжение города осуществляется от Березниковской ТЭЦ-2, что позволило максимально эффективно загрузить ее мощности", - поясняет компания.

Отмечается, что мероприятия по переводу нагрузки привели к оптимизации гидравлических режимов в городе и позволят более эффективно развивать тепловой узел в дальнейшем. Сокращение выработки электрической энергии частично компенсировано благодаря вводу в эксплуатацию крупнейших солнечных электростанций Оренбургской области - СЭС "Уран" и СЭС "Нептун" совокупной установленной мощностью в 105 МВт.

При этом с коллекторов ТЭЦ и котельных группы отпущено 95,8 миллиона Гкал тепловой энергии, данный показатель демонстрирует снижение на уровне 6%. Компания объясняет снижение сокращением спроса из-за более теплой погоды и раннего окончания отопительного сезона.

Компании в 2019 году удалось на 13,4% снизить аварийность на генерирующем оборудовании.