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Теплоснабжение
2020-02-13T17:27+0300
https://ria.ru/20200213/1564668741.html
"Т Плюс" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 2%
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РИА Новости

"Т Плюс" в 2019 году сократила выработку электроэнергии на 2%

17:27 13.02.2020
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© Фото : ПАО «Т Плюс»Березниковская ТЭЦ-2
Березниковская ТЭЦ-2
© Фото : ПАО «Т Плюс»
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Т Плюс" в 2019 году выработала 53,987 миллиарда кВт.ч электроэнергии, что на 2% ниже показателя 2018 года, сообщает компания.
"Снижение показателей связано с оптимизацией работы генерирующего оборудования в ключевых тепловых узлах. Так, в конце 2018 года из контура "Т Плюс" была выведена Березниковская ТЭЦ-4, а в середине 2019 года остановлено оборудование Березниковской ТЭЦ-10. Теплоснабжение города осуществляется от Березниковской ТЭЦ-2, что позволило максимально эффективно загрузить ее мощности", - поясняет компания.
Отмечается, что мероприятия по переводу нагрузки привели к оптимизации гидравлических режимов в городе и позволят более эффективно развивать тепловой узел в дальнейшем. Сокращение выработки электрической энергии частично компенсировано благодаря вводу в эксплуатацию крупнейших солнечных электростанций Оренбургской области - СЭС "Уран" и СЭС "Нептун" совокупной установленной мощностью в 105 МВт.
При этом с коллекторов ТЭЦ и котельных группы отпущено 95,8 миллиона Гкал тепловой энергии, данный показатель демонстрирует снижение на уровне 6%. Компания объясняет снижение сокращением спроса из-за более теплой погоды и раннего окончания отопительного сезона.
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Компании в 2019 году удалось на 13,4% снизить аварийность на генерирующем оборудовании.
Группа "Т Плюс" работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. "Т Плюс" обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением "Т Плюс" находится 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тысяч километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность – 55 тыс Гкал/ч.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсРоссия
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