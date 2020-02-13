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Суд привлек Андрея Разина к спору по иску Юрия Шатунова
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РИА Новости

Суд привлек Андрея Разина к спору по иску Юрия Шатунова

17:27 13.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина к спору ее бывшего солиста Юрия Шатунова с компанией "Честная музыка", которой принадлежат права на песни этой группы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судья Ольга Козленкова удовлетворила соответствующее ходатайство представителя Шатунова, попросившего привлечь Разина к делу в качестве третьего лица без самостоятельных требований.
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Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что Шатунов не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. В претензии "Честная музыка" ссылалась на договор, по которому она получила эти права от индивидуального предпринимателя Руслана Филатова.
Однако, по словам представителя истца, на фонограмме зафиксирован голос Шатунова, а он никогда никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. Кроме того, отметил юрист, непонятно, на основании чего Филатов считает себя обладателем прав на песни "Ласкового мая". В иске Шатунов требует признать договор между Филатовым и "Честной музыкой" недействительным.
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Представитель "Честной музыки" заявил, что Филатов при заключении лицензионного договора с компанией о передаче исключительных прав гарантировал, что является их единственным обладателем. В доказательство, пояснил ответчик, Филатов продемонстрировал свой договор с Разиным, по которому получил права на музыкальные произведения, а также судебные акты, в которых, в частности, перечислены произведения, принадлежащие Разину по договору с автором Сергеем Кузнецовым.
Суд обязал ответчиков к следующему заседанию представить договоры и судебные акты, на которые они ссылаются в своих отзывах. Основные слушания по делу символично назначены на май.
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Разин в августе сообщил РИА Новости, что Шатунов принял решение исключить из своего репертуара песни группы и исполнять на концертах только свои произведения. По словам Разина, представители правообладателя ООО "Честная музыка" обратились к Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение песен группы "Ласковый май", на что певец заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он их "уже перерос".
В свою очередь, представитель певца Аркадий Кудряшов сказал тогда, что Разин сам запретил Шатунову исполнять песни "Ласкового мая" по "неизвестным причинам". В отзыве "Честной музыке" на иск Шатунова, представленном в суд в четверг, говорится о правах ответчика на 26 музыкальных произведений.
"Ласковый май" — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Юрия Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью.
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КультураЮрий ШатуновНовости культурыАндрей РазинЛасковый майОбщество
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