Суд привлек Андрея Разина к спору по иску Юрия Шатунова

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек продюсера группы "Ласковый май" Арбитражный суд Москвы привлек продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина к спору ее бывшего солиста Юрия Шатунова с компанией "Честная музыка", которой принадлежат права на песни этой группы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судья Ольга Козленкова удовлетворила соответствующее ходатайство представителя Шатунова, попросившего привлечь Разина к делу в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

Как пояснил представитель Шатунова в суде, истец получил претензию от "Честной музыки", в которой говорилось, что Шатунов не имеет права исполнять ряд песен "Ласкового мая", поскольку компания является обладателем авторских прав на музыку и текст, а также прав на фонограмму. В претензии "Честная музыка" ссылалась на договор, по которому она получила эти права от индивидуального предпринимателя Руслана Филатова.

Однако, по словам представителя истца, на фонограмме зафиксирован голос Шатунова, а он никогда никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал. Кроме того, отметил юрист, непонятно, на основании чего Филатов считает себя обладателем прав на песни "Ласкового мая". В иске Шатунов требует признать договор между Филатовым и "Честной музыкой" недействительным.

Представитель "Честной музыки" заявил, что Филатов при заключении лицензионного договора с компанией о передаче исключительных прав гарантировал, что является их единственным обладателем. В доказательство, пояснил ответчик, Филатов продемонстрировал свой договор с Разиным, по которому получил права на музыкальные произведения, а также судебные акты, в которых, в частности, перечислены произведения, принадлежащие Разину по договору с автором Сергеем Кузнецовым.

Суд обязал ответчиков к следующему заседанию представить договоры и судебные акты, на которые они ссылаются в своих отзывах. Основные слушания по делу символично назначены на май.

Разин в августе сообщил РИА Новости, что Шатунов принял решение исключить из своего репертуара песни группы и исполнять на концертах только свои произведения. По словам Разина, представители правообладателя ООО "Честная музыка" обратились к Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение песен группы "Ласковый май", на что певец заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он их "уже перерос".

В свою очередь, представитель певца Аркадий Кудряшов сказал тогда, что Разин сам запретил Шатунову исполнять песни "Ласкового мая" по "неизвестным причинам". В отзыве "Честной музыке" на иск Шатунова, представленном в суд в четверг, говорится о правах ответчика на 26 музыкальных произведений.