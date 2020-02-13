Затраты на проекты ТГК-2 по модернизации ТЭС составят 4,4 млрд рублей

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Капитальные затраты на реализацию проектов ТГК-2 по программе модернизации ТЭС на 2025 год составят 4,438 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.

Во вторник кабмин РФ утвердил проекты в рамках программы модернизации ТЭС с вводом в 2025 году. В список вошел 41 проект общей мощностью 6,8 ГВт, часть из которых отбиралась на общем конкурсе, а часть была включена в программу по решению правкомиссии по электроэнергетике.

"В список вошли пять проектов ПАО "ТГК-2" суммарной мощностью 324 МВт с объемом капитальных затрат на реализацию 4,438 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

От ТГК-2 в программу вошли проекты по Костромской ТЭЦ-2 на 120 МВт, Ярославской ТЭЦ-2 на 115 МВт, Ярославской ТЭЦ-3 на 65 МВт и два проекта по Вологодской ТЭЦ на 12 МВт каждый.