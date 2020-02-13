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Теплоснабжение
2020-02-13T17:27+0300
https://ria.ru/20200213/1564668670.html
Затраты на проекты ТГК-2 по модернизации ТЭС составят 4,4 млрд рублей
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РИА Новости

Затраты на проекты ТГК-2 по модернизации ТЭС составят 4,4 млрд рублей

17:27 13.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Капитальные затраты на реализацию проектов ТГК-2 по программе модернизации ТЭС на 2025 год составят 4,438 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Во вторник кабмин РФ утвердил проекты в рамках программы модернизации ТЭС с вводом в 2025 году. В список вошел 41 проект общей мощностью 6,8 ГВт, часть из которых отбиралась на общем конкурсе, а часть была включена в программу по решению правкомиссии по электроэнергетике.
"В список вошли пять проектов ПАО "ТГК-2" суммарной мощностью 324 МВт с объемом капитальных затрат на реализацию 4,438 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
От ТГК-2 в программу вошли проекты по Костромской ТЭЦ-2 на 120 МВт, Ярославской ТЭЦ-2 на 115 МВт, Ярославской ТЭЦ-3 на 65 МВт и два проекта по Вологодской ТЭЦ на 12 МВт каждый.
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В 2019 году в России стартовала программа модернизации ТЭС. Для проектов, попавших в программу, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей на энергорынке. Пока прошли отборы с вводом модернизированной мощности в 2022-2024 годах, а также в 2025 году.
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