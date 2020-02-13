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Путин одобрил идею отразить молодежную политику в Конституции
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РИА Новости

Путин одобрил идею отразить молодежную политику в Конституции

17:22 13.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининВладимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает правильным закрепить в Конституции положение о молодежной политике и прописать, что она является предметом совместного ведения РФ и субъектов Федерации.
Проблему молодежной политики подняла председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече Путина с членами рабочей группы по изменению конституции. Она обратила внимание на то, что в действующей Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. По ее словам, это является одной из главных причин того, что процесс оформления соответствующего законодательства "носит противоречивый характер".
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От лица молодежных общественных объединений страны Оглоблина предложила закрепить в конституции, что молодежная политика является предметом совместного ведения РФ и ее субъектов.
"Согласен с вами, идея правильная. Поработаем над этим", - сказал глава государства.
В свою очередь, Оглоблина подчеркнула, что России нужна "скоординированная молодежная политика", которая должна быть нацелена "на выявление потенциала молодежи, на ее поддержку - начиная со школьного возраста и до периода профессионального становления".
Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституцию планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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