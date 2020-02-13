Путин одобрил идею отразить молодежную политику в Конституции

Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

НОВО-ОГАРЕВО, 13 фев - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает правильным закрепить в Конституции положение о молодежной политике и прописать, что она является предметом совместного ведения РФ и субъектов Федерации.

Проблему молодежной политики подняла председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече Путина с членами рабочей группы по изменению конституции. Она обратила внимание на то, что в действующей Конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике. По ее словам, это является одной из главных причин того, что процесс оформления соответствующего законодательства "носит противоречивый характер".

От лица молодежных общественных объединений страны Оглоблина предложила закрепить в конституции, что молодежная политика является предметом совместного ведения РФ и ее субъектов.

"Согласен с вами, идея правильная. Поработаем над этим", - сказал глава государства.

В свою очередь, Оглоблина подчеркнула, что России нужна "скоординированная молодежная политика", которая должна быть нацелена "на выявление потенциала молодежи, на ее поддержку - начиная со школьного возраста и до периода профессионального становления".